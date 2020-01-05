«Алмаз» задержал подозреваемого в резонансном убийстве женщины

Источник материала: Ежедневник





Ночью 6 января сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» в Витебске задержали 26-летнего иностранца.

Он подозревается в убийстве женщины, останки конечностей которой обнаружены в реке Свислочь 2 января 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в своем телеграм-канале.

Со слов задержанного, 28 декабря 2019 года между ним и погибшей, у которой он временно проживал в Минске, произошел конфликт, в результате которого мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры, сообщает TUT.BY.

Известно, что ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался.



СК сообщил, что в настоящее время с 26-летним мужчиной проводятся следственные действия. Следователями назначено проведение судебно-медицинской и иных экспертиз, допрашиваются свидетели, изучается иная информация, которая может иметь отношение к происшествию.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщалось, 5 января в полдень в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность погибшей. Также обнаружено ее тело. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире одного из домов, расположенных на ул. Романовская Слобода, сотрудниками органов внутренних дел обнаружено тело 37-летней женщины, останки которой ранее были найдены в реке Свислочь», — уточнили в Следственном комитете.

Коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку с конечностями человека 2 января во время очистных работ. Позже правоохранители сообщили, что это останки женщины. Милиция опубликовала фото найденной в Свислочи сумки и просила помощи у очевидцев в поиске ее хозяина.