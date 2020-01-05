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Для бюджетников ввели новую схему расчета зарплат. Чиновники собирают вопросы по изменениям. Куда писать
Источник материала: Tut.by
Бюджетники за январь получат зарплаты, которые будут
Вопросы по заявленной теме можно задать по 9 января включительно на сайте Минтруда. Опубликовать ответы в ведомстве обещают 16 января. Кто конкретно из специалистов Минтруда будет отвечать на вопросы, не сообщается. Оставить свой вопрос можно
Специалисты Минтруда также проводят по субботам телефонные линии по изменениям в расчетах зарплат бюджетников. Ближайшая запланирована на 11 января, на вопросы по изменениям будет отвечать первый заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Лобович (звонить по номеру телефона 017 309−93−00). Задавать вопросы можно с 9.00 до 12.00.
Прямые телефонные линии по изменениям в расчете труда бюджетников пройдут также 18, 25 января, 1, 8 и 15 февраля.
Напомним, одно из главных изменений в оплата труда бюджетников в том, что тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают заработки работникам бюджетных организаций,
В Минтруда ранее
Напомним, 13 декабря Александр Лукашенко
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Для бюджетников ввели новую схему расчета зарплат. Чиновники собирают вопросы по изменениям. Куда писать
В Минтруда обещают во время «прямой линии» ответить на вопросы, связанные с изменением условий оплаты труда работников бюджетных организаций.
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