Для бюджетников ввели новую схему расчета зарплат. Чиновники собирают вопросы по изменениям. Куда писать

Источник материала: Tut.by

Бюджетники за январь получат зарплаты, которые будут рассчитаны по новой схеме. Власти неоднократно уверяли , что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров зарплат, которые были до изменений. Но без учета премий. Во многом поэтому медики высказывали опасение, что с нового года могут потерять в деньгах. Чиновники также поясняли , почему январские заработки в некоторых случаях могут быть ниже декабрьских. Но вопросов по новой схеме расчета зарплат бюджетников по-прежнему хватает. В Минтруда обещают во время «прямой линии» ответить на вопросы, связанные с изменением условий оплаты труда работников бюджетных организаций.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Вопросы по заявленной теме можно задать по 9 января включительно на сайте Минтруда. Опубликовать ответы в ведомстве обещают 16 января. Кто конкретно из специалистов Минтруда будет отвечать на вопросы, не сообщается. Оставить свой вопрос можно по ссылке на сайте ведомства.

Специалисты Минтруда также проводят по субботам телефонные линии по изменениям в расчетах зарплат бюджетников. Ближайшая запланирована на 11 января, на вопросы по изменениям будет отвечать первый заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Лобович (звонить по номеру телефона 017 309−93−00). Задавать вопросы можно с 9.00 до 12.00.

Прямые телефонные линии по изменениям в расчете труда бюджетников пройдут также 18, 25 января, 1, 8 и 15 февраля. На сайте Минтруда можно посмотреть, кто из специалистов будет консультировать, а также по каким номерам телефона нужно звонить и в какое время. Задавать вопросы можно с 9.00 до 12.00 (а в некоторых случаях — с 11.00 до 14.00).

Напомним, одно из главных изменений в оплата труда бюджетников в том, что тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают заработки работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку.

В Минтруда ранее поясняли , как работникам бюджетных организаций будут с 2020 года рассчитывать зарплаты и почему январские заработки в некоторых случаях могут быть ниже декабрьских. При сравнении зарплат за декабрь и январь чиновники не будут учитывать многие доплаты, которые работники могут получить в последний месяц года. К примеру, совмещение, работа в ночные смены и в выходные. Это связано с тем, что они носят не постоянный, а временный характер, поясняли в ведомстве.

Напомним, 13 декабря Александр Лукашенко заявил , что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.