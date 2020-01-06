Помогает ли малиновое варенье при простуде? Объясняет врач

Стоит отметить: малина лишь вспомогательное средство лечения.
При простуде люди используют множество народных средств, но, пожалуй, одним из самых популярных остается малиновое варенье.
По словам врача-терапевта высшей категории Ольги Саакян, в малине содержится большое количество органических веществ, в том числе салициловая кислота — действующее вещество многих препаратов от гриппа и простуды, которое усиливает потоотделение больного и снижает температуру тела.
Кроме того, в составе этой ягоды есть клетчатка, пектин, сахар, дубильные вещества, витамины А, B1, B2, B9, C, Е, РР, а также медь, калий, железо, магний, кальций, цинк, кобальт.
Благодаря дубильным веществам и антоцианам малина обладает противомикробными свойствами. А большое количество витаминов, минералов и органических веществ, содержащихся в ягодах, помогает восстанавливать силы и укреплять иммунитет. Малиновое варенье полезно не только для больных простудой, но и для будущих мам.
Варенье лучше запивать теплым чаем: кипяток снижает концентрацию полезных веществ малины. Еще во время простуды можно пить малиновый морс, также приготовленный на теплой воде.
Людям с индивидуальной непереносимостью или аллергией употреблять эту ягоду противопоказано. Также важно помнить, что в варенье добавляется сахар, который в больших количествах вреден для организма.
Стоит отметить: малина лишь вспомогательное средство лечения. В первую очередь при температуре следует обратиться за помощью к врачу.
Источник: minsknews.by
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