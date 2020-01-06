Помогает ли малиновое варенье при простуде? Объясняет врач

Источник материала: Полымя





Стоит отметить: малина лишь вспомогательное средство лечения.

При простуде люди используют множество народных средств, но, пожалуй, одним из самых популярных остается малиновое варенье.

По словам врача-терапевта высшей категории Ольги Саакян, в малине содержится большое количество органических веществ, в том числе салициловая кислота — действующее вещество многих препаратов от гриппа и простуды, которое усиливает потоотделение больного и снижает температуру тела.

Кроме того, в составе этой ягоды есть клетчатка, пектин, сахар, дубильные вещества, витамины А, B1, B2, B9, C, Е, РР, а также медь, калий, железо, магний, кальций, цинк, кобальт.

Благодаря дубильным веществам и антоцианам малина обладает противомикробными свойствами. А большое количество витаминов, минералов и органических веществ, содержащихся в ягодах, помогает восстанавливать силы и укреплять иммунитет. Малиновое варенье полезно не только для больных простудой, но и для будущих мам.

Варенье лучше запивать теплым чаем: кипяток снижает концентрацию полезных веществ малины. Еще во время простуды можно пить малиновый морс, также приготовленный на теплой воде.

Людям с индивидуальной непереносимостью или аллергией употреблять эту ягоду противопоказано. Также важно помнить, что в варенье добавляется сахар, который в больших количествах вреден для организма.

Стоит отметить: малина лишь вспомогательное средство лечения. В первую очередь при температуре следует обратиться за помощью к врачу.

Источник: minsknews.by