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В Минске почтили память генерала Сулеймани
Источник материала: Партизан
Группа иранских, ливанских, сирийских и иракских студентов отдали дань памяти иранскому генералу Сулеймани.
Как
Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.
Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
В Пентагоне заявили, что убийство было осуществлено по приказу президента США Дональда Трампа для защиты американских граждан на Ближнем Востоке.
Сам Трамп назвал Сулеймана террористом номер один в мире и заявил, что тот был виновен в убийствах и ранениях миллионов людей, в том числе тысяч американцев.
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Группа иранских, ливанских, сирийских и иракских студентов отдали дань памяти иранскому генералу Сулеймани.
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