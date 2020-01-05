В Минске почтили память генерала Сулеймани









сообщает пресс-служба посольства Ирана в Беларуси, они высоко оценили усилия генерала Сулеймани за установление безопасности в регионе. Какпресс-служба посольства Ирана в Беларуси, они высоко оценили усилия генерала Сулеймани за установление безопасности в регионе.





Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.





Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.





В Пентагоне заявили, что убийство было осуществлено по приказу президента США Дональда Трампа для защиты американских граждан на Ближнем Востоке.





Сам Трамп назвал Сулеймана террористом номер один в мире и заявил, что тот был виновен в убийствах и ранениях миллионов людей, в том числе тысяч американцев.