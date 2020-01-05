Оригинальный способ познакомиться: парень подкатывал к женщине на остановке с... включенной бензопилой

Внезапно заведя инструмент, он стал кричать, что уничтожит остановку и причинит телесные повреждения находившейся там 36-летней местной жительнице.





Вскоре молодой человек заглушил бензопилу и ушел, а перепуганная женщина сообщила о произошедшем в Октябрьское РОВД.













Оперативники установили личность фигуранта.





В момент задержания 22-летний ранее неоднократно судимый гродненец был нетрезв и свою вину отрицал. Но, протрезвев, признался в содеянном.





сообщает УВД Гродненского облисполкома. Отчим подозреваемого рассказал, что таким необычным образом молодой человек хотел познакомиться с девушкой,УВД Гродненского облисполкома.



