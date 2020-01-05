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Оригинальный способ познакомиться: парень подкатывал к женщине на остановке с... включенной бензопилой
Источник материала: Партизан
3 января около 19:00 в Гродно к остановке общественного транспорта подошел явно нетрезвый мужчина с бензопилой в руках.
Внезапно заведя инструмент, он стал кричать, что уничтожит остановку и причинит телесные повреждения находившейся там 36-летней местной жительнице.
Вскоре молодой человек заглушил бензопилу и ушел, а перепуганная женщина сообщила о произошедшем в Октябрьское РОВД.
Оперативники установили личность фигуранта.
В момент задержания 22-летний ранее неоднократно судимый гродненец был нетрезв и свою вину отрицал. Но, протрезвев, признался в содеянном.
Отчим подозреваемого рассказал, что таким необычным образом молодой человек хотел познакомиться с девушкой,
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Оригинальный способ познакомиться: парень подкатывал к женщине на остановке с... включенной бензопилой
3 января около 19:00 в Гродно к остановке общественного транспорта подошел явно нетрезвый мужчина с бензопилой в руках.
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