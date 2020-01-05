﻿ Оригинальный способ познакомиться: парень подкатывал к женщине на остановке с... включенной бензопилой. 21.by
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Оригинальный способ познакомиться: парень подкатывал к женщине на остановке с... включенной бензопилой

06.01.2020 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

3 января около 19:00 в Гродно к остановке общественного транспорта подошел явно нетрезвый мужчина с бензопилой в руках.

Внезапно заведя инструмент, он стал кричать, что уничтожит остановку и причинит телесные повреждения находившейся там 36-летней местной жительнице.

Вскоре молодой человек заглушил бензопилу и ушел, а перепуганная женщина сообщила о произошедшем в Октябрьское РОВД.



Оперативники установили личность фигуранта. 

В момент задержания 22-летний ранее неоднократно судимый гродненец был нетрезв и свою вину отрицал. Но, протрезвев, признался в содеянном. 

Отчим подозреваемого рассказал, что таким необычным образом молодой человек хотел познакомиться с девушкой, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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3 января около 19:00 в Гродно к остановке общественного транспорта подошел явно нетрезвый мужчина с бензопилой в руках.
 
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