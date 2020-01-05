﻿ Девушка-блогер собрала 500 тысяч долларов на помощь Австралии за свои «голые фото». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка-блогер собрала 500 тысяч долларов на помощь Австралии за свои «голые фото»

06.01.2020 17:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Хотя в Австралии наконец-то пошли дожди, угроза пожаров все еще сохраняется. Люди стараются помогать пострадавшему от огня материку разными способами. Так, блогер под ником The Naked Philantropist («Голый филантроп») пообещала отправить каждому, кто пожертвует не менее 10 долларов в фонды борьбы с пожарами и их последствиями, свое голое фото. И уже собрала 500 тысяч!


Фото: ilearthangelk / Twitter

В своем Twitter модель сказала, что будет отправлять «нюдес» (обнаженное фото) каждому, кто пришлет подтверждение пожертвования.

Напомним, что пожары в Австралии стали природной катастрофой. В настоящий момент известно о 19 погибших и 39 пострадавших. Огонь охватил восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года.

В результате пожаров были уничтожены порядка 6 млн гектаров леса. По меньшей мере 19 человек погибли, 39 пострадали. Также массово гибнут животные. Сгорело около 2 тыс. жилых домов, порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. Уровень загрязнения воздуха в Канберре превысил критическую отметку в 26 раз.

Но благодаря 20-летней девушке-блогеру фонд борьбы с пожарами получил 500 тысяч долларов, о чем она сообщила на своей странице в Twitter.

К сожалению, судя по последним твитам, не все воприняли ее действия положительно. «Голый филантроп» пишет, что столкнулась с преследованием, и просит оставить ее в покое.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, что пожары в Австралии стали природной катастрофой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестское «Динамо» подписало Витуса, с которым расстались 13 декабря. И он рекламирует абонементы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика