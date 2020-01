Девушка-блогер собрала 500 тысяч долларов на помощь Австралии за свои «голые фото»

Источник материала: Tut.by

Хотя в Австралии наконец-то пошли дожди, угроза пожаров все еще сохраняется. Люди стараются помогать пострадавшему от огня материку разными способами. Так, блогер под ником The Naked Philantropist («Голый филантроп») пообещала отправить каждому, кто пожертвует не менее 10 долларов в фонды борьбы с пожарами и их последствиями, свое голое фото. И уже собрала 500 тысяч!



Фото: ilearthangelk / Twitter

В своем Twitter модель сказала, что будет отправлять «нюдес» (обнаженное фото) каждому, кто пришлет подтверждение пожертвования.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $ 10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $ 10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020

Напомним, что пожары в Австралии стали природной катастрофой . В настоящий момент известно о 19 погибших и 39 пострадавших. Огонь охватил восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года.

В результате пожаров были уничтожены порядка 6 млн гектаров леса. По меньшей мере 19 человек погибли, 39 пострадали. Также массово гибнут животные. Сгорело около 2 тыс. жилых домов, порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. Уровень загрязнения воздуха в Канберре превысил критическую отметку в 26 раз.

Но благодаря 20-летней девушке-блогеру фонд борьбы с пожарами получил 500 тысяч долларов, о чем она сообщила на своей странице в Twitter.

We have hit and estimated $ 500k… guys I am crying… this is fucking crazy — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 5, 2020

К сожалению, судя по последним твитам, не все воприняли ее действия положительно. «Голый филантроп» пишет, что столкнулась с преследованием, и просит оставить ее в покое.

I am a 20 year old girl. I am just one person. Think about how the shit you do affects me. Now think about millions of people doing things to me all at once. Leave me ALONE. — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 6, 2020