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Девушка-блогер собрала 500 тысяч долларов на помощь Австралии за свои «голые фото»
Источник материала: Tut.by
Хотя в Австралии наконец-то пошли дожди, угроза пожаров все еще сохраняется. Люди стараются помогать пострадавшему от огня материку разными способами. Так, блогер под ником The Naked Philantropist («Голый филантроп»)
В своем Twitter модель сказала, что будет отправлять «нюдес» (обнаженное фото) каждому, кто пришлет подтверждение пожертвования.
Напомним, что пожары в Австралии
В результате пожаров были уничтожены порядка 6 млн гектаров леса. По меньшей мере 19 человек погибли, 39 пострадали. Также массово гибнут животные. Сгорело около 2 тыс. жилых домов, порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. Уровень загрязнения воздуха в Канберре
Но благодаря 20-летней девушке-блогеру фонд борьбы с пожарами получил 500 тысяч долларов, о чем она сообщила на своей странице в Twitter.
К сожалению, судя по последним твитам, не все воприняли ее действия положительно. «Голый филантроп» пишет, что столкнулась с преследованием, и просит оставить ее в покое.
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Напомним, что пожары в Австралии стали природной катастрофой.
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