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Пинчанам предлагают высказать свое мнение о названиях для двух новых микрорайонов города

06.01.2020 19:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

До 1 февраля этого года жители Пинска могут высказать свои мнения по вопросу названий для двух новых жилых застроек города, сообщает горисполком.

Пинчанам предлагают высказать свое мнение о названиях для двух новых микрорайонов города

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Индивидуальную жилую застройку «Верасы севернее д. Чернеевичи» предлагают именовать «Малые Верасы» (по-белорусски — «Малыя Верасы»). А многоэтажную на месте бывшего льнозавода под названием «Группа многоквартирных жилых домов по улице 60 лет Октября в районе Козляковичи в г. Пинске» предлагают назвать «Жемчужный» (по-белорусски — «Жамчужны»).

Общественное мнение по этому вопросу изучает Пинский горсовет депутатов. Предложения принимаются в письменной форме (ул. Днепровской Флотилии, 21, каб. 36, тел.: 31−70−23) по электронной почте pinskgorsovet@yandex.by.

 
 
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  До 1 февраля этого года жители Пинска могут высказать свои мнения по вопросу названий для двух новых жилых застроек города, сообщает горисполком. Фото: Ольга...
 
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