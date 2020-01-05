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Пинчанам предлагают высказать свое мнение о названиях для двух новых микрорайонов города
06.01.2020 19:06 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
До 1 февраля этого года жители Пинска могут высказать свои мнения по вопросу названий для двух новых жилых застроек города, сообщает
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Индивидуальную жилую застройку «Верасы севернее д. Чернеевичи» предлагают именовать «Малые Верасы» (по-белорусски — «Малыя Верасы»). А многоэтажную на месте бывшего льнозавода под названием «Группа многоквартирных жилых домов по улице 60 лет Октября в районе Козляковичи в г. Пинске» предлагают назвать «Жемчужный» (по-белорусски — «Жамчужны»).
Общественное мнение по этому вопросу изучает Пинский горсовет депутатов. Предложения принимаются в письменной форме (ул. Днепровской Флотилии, 21, каб. 36, тел.: 31−70−23) по электронной почте pinskgorsovet@yandex.by.
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