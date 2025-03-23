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Бизнес из музыки и новшества в регулировании цен: новости бизнеса за 17-23 марта 2025 года

23.03.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Инсайты из внешнеторговой статистики, секреты вдохновляющего сервиса и первые участники бизнес-реалити. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

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МАРТ планирует существенно сократить перечень товаров, цены на которые регулируются.

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Заглянули во внешнеторговую статистику, чтобы понять, есть ли в ней баланс и чем это чревато для белорусской экономики.

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Истории бизнеса

Представили первого участника бизнес-реалити «Ожидание и Реальность» — ООО «Инновационный консалтинг». Мы поговорили с владельцем компании Александром Шустом о том, как он создавал свою фирму и какие задачи сейчас поставил перед своими сотрудниками на первый месяц.

Семь лет назад многодетная мама Екатерина Вераксо столкнулась с тем, что ее старшей дочери сложно давалось чтение. Попробовав различные методики и образовательные центры, она поняла, что идеального решения нет. Тогда она решила сама разобраться в вопросе и изучить педагогическую психологию. Так родился проект Megalife.by, который уже помог нескольким десяткам тысяч детей не только улучшить академические показатели, но и укрепить уверенность в своих силах. Екатерина рассказывала нам и как пришла в бизнес, и как переживала трудности, и как запускала приложение. Теперь она стала участницей нашего бизнес-реалити «Ожидание и Реальность» и готова бросить себе новый вызов.

Однажды он ушел с топ-менеджерской позиции в IT-компании, чтобы заниматься любимым делом — музыкой и творчеством. И совсем не пожалел. Теперь Алексей Галесник (творческий псевдоним — Лёша Гал) развивает собственную компанию по производству видео и музыки с помощью искусственного интеллекта Legal Music. Это был далеко не простой путь. «Про бизнес» узнал подробности истории и нюансы работы с новой технологией, которая еще не завоевала доверие у клиентов.

Елена Акулёнок получила диплом экономиста, но однажды поняла, что ее настоящая страсть не в цифрах, а в создании уютного пространства для семьи. Увлечение строительством началось с постройки дачи (сначала для родителей, затем и для себя), а закончилось основанием архитектурно-строительной компании «Гильдия домов». «Рынок типовых домов остается конкурентным и требует глубокого понимания как технических деталей, так и потребностей клиента. К счастью, опыт экономиста и знание людей помогают оптимизировать процессы», — считает Елена. Поговорили с предпринимательницей о сложностях сферы и планах по развитию компании.

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Инсайты из внешнеторговой статистики, секреты вдохновляющего сервиса и первые участники бизнес-реалити. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
 
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«Люди готовы платить больше, если продукт решает то, чего не решают аналоги». Многодетная мама сделала из детского центра развития бизнес, структуре которого позавидуют многие предприниматели
 
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