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Бизнес из музыки и новшества в регулировании цен: новости бизнеса за 17-23 марта 2025 года
23.03.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Инсайты из внешнеторговой статистики, секреты вдохновляющего сервиса и первые участники бизнес-реалити. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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Представили первого участника бизнес-реалити «Ожидание и Реальность» — ООО «Инновационный консалтинг». Мы
Семь лет назад многодетная мама Екатерина Вераксо столкнулась с тем, что ее старшей дочери сложно давалось чтение. Попробовав различные методики и образовательные центры, она поняла, что идеального решения нет. Тогда она решила сама разобраться в вопросе и изучить педагогическую психологию. Так родился проект Megalife.by, который уже помог нескольким десяткам тысяч детей не только улучшить академические показатели, но и укрепить уверенность в своих силах. Екатерина рассказывала нам и как пришла в бизнес, и как переживала трудности, и как запускала приложение. Теперь она стала участницей нашего бизнес-реалити «Ожидание и Реальность»
Однажды он ушел с топ-менеджерской позиции в IT-компании, чтобы заниматься любимым делом — музыкой и творчеством. И совсем не пожалел. Теперь Алексей Галесник (творческий псевдоним — Лёша Гал) развивает собственную компанию по производству видео и музыки с помощью искусственного интеллекта Legal Music. Это был далеко не простой путь. «Про бизнес»
Елена Акулёнок получила диплом экономиста, но однажды поняла, что ее настоящая страсть не в цифрах, а в создании уютного пространства для семьи. Увлечение строительством началось с постройки дачи (сначала для родителей, затем и для себя), а закончилось основанием архитектурно-строительной компании «Гильдия домов». «Рынок типовых домов остается конкурентным и требует глубокого понимания как технических деталей, так и потребностей клиента. К счастью, опыт экономиста и знание людей помогают оптимизировать процессы», — считает Елена. Поговорили с предпринимательницей
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Инсайты из внешнеторговой статистики, секреты вдохновляющего сервиса и первые участники бизнес-реалити. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
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