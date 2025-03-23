Бизнес из музыки и новшества в регулировании цен: новости бизнеса за 17-23 марта 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Инсайты из внешнеторговой статистики, секреты вдохновляющего сервиса и первые участники бизнес-реалити. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

МАРТ планирует существенно сократить перечень товаров, цены на которые регулируются.

Экономика для бизнеса

Заглянули во внешнеторговую статистику , чтобы понять, есть ли в ней баланс и чем это чревато для белорусской экономики.

Полезное для бизнеса

CEO LamodaBelarus Светлана Журина рассказала о том, как ценности компании помогают формировать сильные команды , а основательница EVACLINIC — как сделать, чтобы клиенты тебя рекомендовали .

Белорусская компания внедрила в бизнес принципы ESG и объяснила, какие выводы после этого сделала .

Узнали , как белорусскому бизнесу выбрать правильную стратегию выхода на российский рынок.

Истории бизнеса

Представили первого участника бизнес-реалити «Ожидание и Реальность» — ООО «Инновационный консалтинг». Мы поговорили с владельцем компании Александром Шустом о том, как он создавал свою фирму и какие задачи сейчас поставил перед своими сотрудниками на первый месяц.

Семь лет назад многодетная мама Екатерина Вераксо столкнулась с тем, что ее старшей дочери сложно давалось чтение. Попробовав различные методики и образовательные центры, она поняла, что идеального решения нет. Тогда она решила сама разобраться в вопросе и изучить педагогическую психологию. Так родился проект Megalife.by, который уже помог нескольким десяткам тысяч детей не только улучшить академические показатели, но и укрепить уверенность в своих силах. Екатерина рассказывала нам и как пришла в бизнес, и как переживала трудности, и как запускала приложение. Теперь она стала участницей нашего бизнес-реалити «Ожидание и Реальность» и готова бросить себе новый вызов .

Однажды он ушел с топ-менеджерской позиции в IT-компании, чтобы заниматься любимым делом — музыкой и творчеством. И совсем не пожалел. Теперь Алексей Галесник (творческий псевдоним — Лёша Гал) развивает собственную компанию по производству видео и музыки с помощью искусственного интеллекта Legal Music. Это был далеко не простой путь. «Про бизнес» узнал подробности истории и нюансы работы с новой технологией, которая еще не завоевала доверие у клиентов.