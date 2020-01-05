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Пропали две породистые собаки. За информацию предлагают вознаграждение

06.01.2020 19:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Внимание, необходима любая помощь в установлении места нахождения двух собак породы сиба-ину. Окрас обеих рыжий, пол сука, возраст 3 года.

Пропали две породистые собаки. За информацию предлагают вознаграждение

За любую полезную информацию о местонахождении собак гарантируется выплата вознаграждения.

Пропали две породистые собаки. За информацию предлагают вознаграждение
 Пропали две породистые собаки. За информацию предлагают вознаграждение

Звоните или пишите в любое время +375291969947

 
 
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  Внимание, необходима любая помощь в установлении места нахождения двух собак породы сиба-ину. Окрас обеих рыжий, пол сука, возраст 3 года. За любую полезную...
 
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