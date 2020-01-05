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Пропали две породистые собаки. За информацию предлагают вознаграждение
06.01.2020 19:06 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Внимание, необходима любая помощь в установлении места нахождения двух собак породы сиба-ину. Окрас обеих рыжий, пол сука, возраст 3 года.
За любую полезную информацию о местонахождении собак гарантируется выплата вознаграждения.
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