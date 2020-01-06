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Поздравление Президента Беларуси с Рождеством Христовым

06.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Поздравление Президента Беларуси с Рождеством Христовым

Православным христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со светлым Рождеством Христовым.

Величие праздника согревает наши сердца особой духовной радостью, помогает найти свою дорогу к храму, указывает на христианские заповеди как нравственный ориентир для общества.

Традиции Православия объединяют людей, способствуют тому, чтобы страны и народы жили в мире и согласии.

Это необычное время напоминает каждому про истинную ценность семьи, уважение к старшим, милосердие и сострадание. Миллионы христиан в эти торжественные дни совершают добрые дела, не оставляют без заботы и внимания нуждающихся.

Дорогие друзья, от всей души желаю крепкого здоровья, оптимизма, благополучия. Пусть чудо Рождества поддерживает вас на протяжении года, наполняет дома верой, надеждой и любовью.

Александр Лукашенко

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Православным христианам Беларуси Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас со светлым Рождеством Христовым. Величие праздника согревает наши сердца...
 
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