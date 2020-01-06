Источник материала: Новости Волковыска

⭐ 7 января 2020 года православные христиане отмечают Рождество Христово. Сегодня 7-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 359 дней❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 7 января

Православное Рождество Христово;

Святки (2 день);

Международный день программистов;

Международный день глупой походки;

Национальный день темпуры в США (популярная категория блюд японской кухни из рыбы, морепродуктов и овощей, приготовленных в кляре).

▶ Какой праздник 7 января по церковному календарю и можно ли работать

7 января – Рождество Христово у православных христиан. Это одно из крупнейших торжеств, которое отмечается всеми христианскими церквями (католическими, православными и протестантскими), а также рядом государств и организаций мира.

В день Рождества все верующие вспоминают величайшее чудо – рождение Иисуса Христа. Они собираются в храмах, где проходят праздничные богослужение.

Начинаются святки, которые продлятся вплоть до 18 января. В этот период люди старались веселиться, устраивали гуляния, справляли свадьбы. Также, согласно поверьям и приметам, именно 7 января начинаются настоящие Рождественские морозы.

Закончился Рождественский пост 2019-2020 : все продукты можно есть.

Что едят в Сочельник, когда можно кушать на Рождество и остальные приметы и обычаи сразу двух праздников – читайте в нашем материале Православное Рождество: дата, приметы, главные традиции и история праздника .

Православное поздравление с Рождеством Христовым!

▶ 7 января: что можно делать, а что нельзя

В этот день принято ходить в гости и принимать у себя гостей, угощая всякими вкусностями.

Колядки – рождественские песнопения, относятся к главным традициям Рождества.

По народным поверьям, 7 января нельзя:

нельзя убирать и заниматься домашними делами;

нельзя в Рождество переезжать в другой дом;

пить алкоголь;

резать птицу или скот;

ни в коем случае не разрешается ругаться и кричать;

пребывать в дурном настроении и заряжать им других;

вставать из-за стола, не отведав каждого из праздничных блюд;

отказывать нуждающимся в помощи.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Мария;

Леонид, Виталий, Михаил.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 7 января

метель метет – пчелы хорошо роиться будут;

капель – к плохому урожаю огурцов и проса, но хорошему – гречки;

морозы ударили – и Крещение морозным выдастся;

оттепель – к теплой ранней весне;

чем выше сугробы – тем лучше будет год;

звездное небо – к доброму урожаю бобовых;

Рождество выпало на новолуние – к неурожаю.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 7 января

1558 – Франция захватила последние английские земли в континентальной Европе;

1610 – открытие четырех крупнейших спутников Юпитера Галилео Галилеем;

1785 – француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересекли Ла-Манш на воздушном шаре;

1839 – физик Франсуа Араго на заседании Парижской академии наук впервые сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. С 1935 года по решению IX Международного конгресса научной и прикладной фотографии эта дата считается днем изобретения фотографии;

1927 – установление первой в истории трансатлантической телефонной связи между Нью-Йорком и Лондоном;

1928 – первый полет самолета У-2 ("кукурузник") конструкции Н. Н. Поликарпова;

1953 – заявление президента США Гарри Трумэна о наличии у Соединённых Штатов водородной бомбы;

1973 – "Мерседес" Гитлера продан на аукционе за 153 тысячи долларов;

1980 – Индира Ганди второй раз становится премьер-министром Индии;

1989 – наследный принц Японии Акихито провозглашен новым императором;

1990 – закрытие доступа для публики к Падающей Пизанской башне из-за ускоренного темпа ее наклона;

2015 – в Париже произошел теракт в редакции Charlie Hebdo.

▶ Кто из знаменитостей родился 7 января

Человек, родившийся в Рождество, будет счастливым. В качестве талисмана рекомендуют носить яшму.

В этот день родились такие знаменитости:

1794 – Эйльхард Мичерлих, немецкий химик, открывший явления изоморфизма и диморфизма;

1827 – Сэндфорд Флеминг, канадский инженер-железнодорожник, дизайнер почтовых марок, инициатор введения часовых поясов;

1909 – Самвел Кочарянц, советский ученый-конструктор, разработчик атомных и термоядерных боеприпасов, дважды Герой Социалистического Труда;

1941 – Джон Эрнст Уокер, английский химик, лауреат Нобелевской премии (1997);

1964 – Николас Кейдж, американский актёр, режиссёр, продюсер (Без лица, Воздушная тюрьма, Угнать за 60 секунд);

1964 – Кристиан Лабутен, французский дизайнер-модельер обуви;

1988 – Роберт Шиэн, ирландский актер, наиболее известный ролью Нейтана в сериале "Отбросы";

1991 – Эден Азар, бельгийский футболист, полузащитник "Реала" и сборной Бельгии.