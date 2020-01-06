⭐ 7 января 2020 года православные христиане отмечают Рождество Христово. Сегодня 7-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 359 дней❗
▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 7 января
- Православное Рождество Христово;
- Святки (2 день);
- Международный день программистов;
- Международный день глупой походки;
- Национальный день темпуры в США (популярная категория блюд японской кухни из рыбы, морепродуктов и овощей, приготовленных в кляре).
▶ Какой праздник 7 января по церковному календарю и можно ли работать
7 января – Рождество Христово у православных христиан. Это одно из крупнейших торжеств, которое отмечается всеми христианскими церквями (католическими, православными и протестантскими), а также рядом государств и организаций мира.
В день Рождества все верующие вспоминают величайшее чудо – рождение Иисуса Христа. Они собираются в храмах, где проходят праздничные богослужение.
Начинаются святки, которые продлятся вплоть до 18 января. В этот период люди старались веселиться, устраивали гуляния, справляли свадьбы. Также, согласно поверьям и приметам, именно 7 января начинаются настоящие Рождественские морозы.
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Что едят в Сочельник, когда можно кушать на Рождество и остальные приметы и обычаи сразу двух праздников – читайте в нашем материале
Православное поздравление с Рождеством Христовым!
▶ 7 января: что можно делать, а что нельзя
В этот день принято ходить в гости и принимать у себя гостей, угощая всякими вкусностями.
Колядки – рождественские песнопения, относятся к главным традициям Рождества.
По народным поверьям, 7 января нельзя:
- нельзя убирать и заниматься домашними делами;
- нельзя в Рождество переезжать в другой дом;
- пить алкоголь;
- резать птицу или скот;
- ни в коем случае не разрешается ругаться и кричать;
- пребывать в дурном настроении и заряжать им других;
- вставать из-за стола, не отведав каждого из праздничных блюд;
- отказывать нуждающимся в помощи.
▶ Именины сегодня отмечают
День ангела справляют:
- Мария;
- Леонид, Виталий, Михаил.
Не забудь поздравить именинников!
▶ Народные приметы и обычаи на 7 января
- метель метет – пчелы хорошо роиться будут;
- капель – к плохому урожаю огурцов и проса, но хорошему – гречки;
- морозы ударили – и Крещение морозным выдастся;
- оттепель – к теплой ранней весне;
- чем выше сугробы – тем лучше будет год;
- звездное небо – к доброму урожаю бобовых;
- Рождество выпало на новолуние – к неурожаю.
▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 7 января
1558 – Франция захватила последние английские земли в континентальной Европе;
1610 – открытие четырех крупнейших спутников Юпитера Галилео Галилеем;
1785 – француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересекли Ла-Манш на воздушном шаре;
1839 – физик Франсуа Араго на заседании Парижской академии наук впервые сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. С 1935 года по решению IX Международного конгресса научной и прикладной фотографии эта дата считается днем изобретения фотографии;
1927 – установление первой в истории трансатлантической телефонной связи между Нью-Йорком и Лондоном;
1928 – первый полет самолета У-2 ("кукурузник") конструкции Н. Н. Поликарпова;
1953 – заявление президента США Гарри Трумэна о наличии у Соединённых Штатов водородной бомбы;
1973 – "Мерседес" Гитлера продан на аукционе за 153 тысячи долларов;
1980 – Индира Ганди второй раз становится премьер-министром Индии;
1989 – наследный принц Японии Акихито провозглашен новым императором;
1990 – закрытие доступа для публики к Падающей Пизанской башне из-за ускоренного темпа ее наклона;
2015 – в Париже произошел теракт в редакции Charlie Hebdo.
▶ Кто из знаменитостей родился 7 января
Человек, родившийся в Рождество, будет счастливым. В качестве талисмана рекомендуют носить яшму.
В этот день родились такие знаменитости:
1794 – Эйльхард Мичерлих, немецкий химик, открывший явления изоморфизма и диморфизма;
1827 – Сэндфорд Флеминг, канадский инженер-железнодорожник, дизайнер почтовых марок, инициатор введения часовых поясов;
1909 – Самвел Кочарянц, советский ученый-конструктор, разработчик атомных и термоядерных боеприпасов, дважды Герой Социалистического Труда;
1941 – Джон Эрнст Уокер, английский химик, лауреат Нобелевской премии (1997);
1964 – Николас Кейдж, американский актёр, режиссёр, продюсер (Без лица, Воздушная тюрьма, Угнать за 60 секунд);
1964 – Кристиан Лабутен, французский дизайнер-модельер обуви;
1988 – Роберт Шиэн, ирландский актер, наиболее известный ролью Нейтана в сериале "Отбросы";
1991 – Эден Азар, бельгийский футболист, полузащитник "Реала" и сборной Бельгии.