Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия





Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.





"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал Трамп, используя одни лишь заглавные буквы.





Как известно, накануне парламент Ирака проголосовал за вывод тысяч американских военнослужащих с военных баз в стране после ракетного удара, в результате которого погиб командующий специальных сил Ирана генерал Касем Сулеймани.





В Госдепартаменте заявили, что США разочарованы подобным решением парламента Ирака, а президент страны Дональд Трамп пригрозил санкциями, которых в Багдаде "не видели никогда в жизни".



