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Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия

07.01.2020 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану никогда не удастся получить ядерное оружие.


Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал Трамп, используя одни лишь заглавные буквы.

Как известно, накануне парламент Ирака проголосовал за вывод тысяч американских военнослужащих с военных баз в стране после ракетного удара, в результате которого погиб командующий специальных сил Ирана генерал Касем Сулеймани.

В Госдепартаменте заявили, что США разочарованы подобным решением парламента Ирака, а президент страны Дональд Трамп пригрозил санкциями, которых в Багдаде "не видели никогда в жизни".
 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану никогда не удастся получить ядерное оружие.
 
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