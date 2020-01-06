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Болтон заявил, что готов дать показания по импичменту Трампа
Источник материала: Партизан
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что готов посетить Сенат и дать показания по импичменту Дональда Трампа.
«Я пришел к выводу, что если сенат направит мне повестку, то я готов дать показания», —
18 декабря Палата представителей поддержала импичмент президента США Дональда Трампа.
Далее вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в Сенат, члены которого решат, оправдать Трампа или подтвердить его вину и сместить с должности.
Обвинения против Трампа связаны со скандалом вокруг телефонного разговора с Владимиром Зеленским и его попытками заблокировать военную помощь Украине.
Трампа обвиняют в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена.
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Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что готов посетить Сенат и дать показания по импичменту Дональда Трампа.
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