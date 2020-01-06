Болтон заявил, что готов дать показания по импичменту Трампа

«Я пришел к выводу, что если сенат направит мне повестку, то я готов дать показания», —Болтон, пишет

18 декабря Палата представителей поддержала импичмент президента США Дональда Трампа.





Далее вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в Сенат, члены которого решат, оправдать Трампа или подтвердить его вину и сместить с должности.





Обвинения против Трампа связаны со скандалом вокруг телефонного разговора с Владимиром Зеленским и его попытками заблокировать военную помощь Украине.





Трампа обвиняют в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена.