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Накануне Рождества: в Гомеле неизвестные сломали крест
Источник материала: Партизан
Пока гомельчане весело встречали Новый год, кому-то обычного веселья было недостаточно. Видимо, по этой причине, не придумав ничего более увлекательного, некто неизвестный решил сломать крест, установленный у родника в районе улицы Юбилейной.
Место у источника уже не первый раз становится поводом для обсуждения. Православные верующие во главе с архиепископом Гомельским и Жлобинским Стефаном постоянно занимаются облагораживанием территории близ родника. И пока часть жителей Гомеля борется за его благоустройство и красоту, некоторые активно пытаются этому помешать.
— Во время, когда православные христиане ждут светлый праздник Рождества Христова, душами некоторых наших сограждан по-прежнему продолжает руководить враг рода христианского, —
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Пока гомельчане весело встречали Новый год, кому-то обычного веселья было недостаточно. Видимо, по этой причине, не придумав ничего более увлекательного, некто...
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