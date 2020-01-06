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Девочка во время игры сломала стену. Реакция мамы ребёнка заслужила уважение множества людей

07.01.2020 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Неприятности могут произойти в любое время, даже в рождественские и новогодние дни. Но женщина смогла терпеливо отреагировать на то, что её дочь сломала стену. Теперь девочка испытывает ещё больше доверия к родителям. 

Мама рассказала о случившемся на странице в Facebook. Инцидент произошёл накануне Рождества. Дочери женщины играли в доме. Девятилетняя девочка в какой-то момент сломала стену из гипсокартона. 

Девочка во время игры сломала стену. Реакция мамы ребёнка заслужила уважение множества людей
Фото: facebook.com/MomPlayAtHome 

В слезах ребёнок подошёл к маме и сказал, что должен кое-что показать, после чего отвёл к стене. Женщина не стала кричать. Она увидела, что дочь очень сожалела о содеянном. Поняв, что мама не будет ругаться, девочка сказала, что ей страшно рассказывать об этом отцу. Женщина решила не настаивать и предложила дочери во всём признаться, когда она будет готова. 

Девочка во время игры сломала стену. Реакция мамы ребёнка заслужила уважение множества людей
Фото: facebook.com/MomPlayAtHome 

В это время мама ребёнка показала мужу пролом в стене, чтобы мужчина успел морально подготовиться и не стал ругать дочь. 

Автор истории рассказала, что теперь девочка больше доверяет своим родителям, и это лучший рождественский подарок для них. Позже дочь предложила матери и отцу, чтобы они не дарили ей подарки на Рождество. Также ребёнок добавил, что согласен отдать свои сбережения на ремонт. 

Девочка во время игры сломала стену. Реакция мамы ребёнка заслужила уважение множества людей
Фото: facebook.com/MomPlayAtHome 

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Неприятности могут произойти в любое время, даже в рождественские и новогодние дни. Но женщина смогла терпеливо отреагировать на то, что её дочь сломала стену....
 
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