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А что, так можно было? Водитель повернул налево там, где никто бы и не подумал это сделать

07.01.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Удивительное дело - для людей придумывают разные удобства, а они предпочитают всё равно сэкономить парочку минут, а то и секунд, нарушая на, можно сказать, "ровном месте". А потом дома на диване просиживают перед телевизором, "убивая время".

А что, так можно было? Водитель повернул налево там, где никто бы и не подумал это сделать

Регистратор зафиксировал вопиющее нарушение ПДД водителем автомобиля Мерседес:

Вот признайтесь, вам такое приходило в голову? Проспект Машерова, если что. Кобринский мост.

 
 
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