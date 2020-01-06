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А что, так можно было? Водитель повернул налево там, где никто бы и не подумал это сделать
07.01.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Удивительное дело - для людей придумывают разные удобства, а они предпочитают всё равно сэкономить парочку минут, а то и секунд, нарушая на, можно сказать, "ровном месте". А потом дома на диване просиживают перед телевизором, "убивая время".
Регистратор зафиксировал вопиющее нарушение
Вот признайтесь, вам такое приходило в голову? Проспект Машерова, если что. Кобринский мост.
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