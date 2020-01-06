А что, так можно было? Водитель повернул налево там, где никто бы и не подумал это сделать

Источник материала: Виртуальный Брест

Удивительное дело - для людей придумывают разные удобства, а они предпочитают всё равно сэкономить парочку минут, а то и секунд, нарушая на, можно сказать, "ровном месте". А потом дома на диване просиживают перед телевизором, "убивая время".





Регистратор зафиксировал вопиющее нарушение ПДД водителем автомобиля Мерседес:

Вот признайтесь, вам такое приходило в голову? Проспект Машерова, если что. Кобринский мост.