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Поздравление от руководства Брестской области с Рождеством Христовым!

07.01.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

УВАЖАЕМЫЕ АРХИЕРЕИ, СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ И ВЕРУЮЩИЕ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ!

Поздравление от руководства Брестской области с Рождеством Христовым!

Сердечно поздравляем вас со светлым Рождеством Христовым!

На протяжении многих веков этот любимый семейный праздник дарит людям негасимый свет веры и надежды. Рождественские торжества приносят в нашу жизнь согласие и взаимное уважение, обращают нас к вечным ценностям, которые лежат в основе православной культуры.

В этот светлый день мы искренне желаем друг другу любви, благополучия и семейного счастья, строим планы на будущее. Вместе мы развиваем родную страну, создаем условия для комфортной жизни. Пусть праздничному настроению сопутствуют радость, оптимизм, благополучие и процветание.

Поздравление от руководства Брестской области с Рождеством Христовым!

От всей души желаем жителям Брестчины крепкого здоровья и благополучия, согласия и мира, радости и уверенности в завтрашнем дне!

 
 
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  УВАЖАЕМЫЕ АРХИЕРЕИ, СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ И ВЕРУЮЩИЕ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ! Сердечно поздравляем вас со светлым Рождеством Христовым! На протяжении...
 
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