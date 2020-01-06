|
Поздравление от руководства Брестской области с Рождеством Христовым!
07.01.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
УВАЖАЕМЫЕ АРХИЕРЕИ, СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ И ВЕРУЮЩИЕ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ!
Сердечно поздравляем вас со светлым Рождеством Христовым!
На протяжении многих веков этот любимый семейный праздник дарит людям негасимый свет веры и надежды. Рождественские торжества приносят в нашу жизнь согласие и взаимное уважение, обращают нас к вечным ценностям, которые лежат в основе православной культуры.
В этот светлый день мы искренне желаем друг другу любви, благополучия и семейного счастья, строим планы на будущее. Вместе мы развиваем родную страну, создаем условия для комфортной жизни. Пусть праздничному настроению сопутствуют радость, оптимизм, благополучие и процветание.
От всей души желаем жителям Брестчины крепкого здоровья и благополучия, согласия и мира, радости и уверенности в завтрашнем дне!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УВАЖАЕМЫЕ АРХИЕРЕИ, СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ И ВЕРУЮЩИЕ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ! Сердечно поздравляем вас со светлым Рождеством Христовым! На протяжении...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)