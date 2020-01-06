Танк времен Великой Отечественной войны ищут на дне реки рядом с Брестской крепостью









День за днем военные водолазы погружаются в Буг. Непредсказуемая глубина и быстрое течение осложняют поиски. Спешить нельзя, ведь это территория бывших военных действий.





Что на дне Буга может быть затонувший «Валентайн» – информация неофициальная. Такие слухи появились 70 лет назад и до сих пор не затихают. Подтвердить или опровергнуть эту информацию не удалось. А ведь досконально реки Брестской крепости никто не обследовал. Только отдельные участки проверяли саперы перед съемками одноименного фильма. Перестраховались, ведь многие сцены происходили в воде.





Геннадий Осипов – бывший военный, за эту историю взялся из интереса. Изучает архивы, общается на форумах, пока никаких зацепок, ориентироваться на местности помогают старые снимки.





Пехотный танк «Валентайн» выпускался во Вторую мировую войну в Великобритании, по специальной программе поставлялся на вооружение Красной Армии. Легкий, маневренный, предназначенный для пехоты, хорошо зарекомендовал себя в бою, участвовал и в освобождении Бреста.





Участок реки, где ведут поиски, выбрали неслучайно, до войны на этом месте стоял вантовый мост. Стратегический объект соединял два берега реки и соседние государства. Именно здесь в июне 1941-го военный противник пересек Буг, а когда отступал – уничтожил переправу. С тех пор мост восстановить не смогли.





Главный трофей пока не нашли, но Буг сохранил много отголосков прошлого. Фрагменты оружия, даже лодка – все находки для детального изучения передают в музей.





Энтузиасты намерены продолжать поиски. Когда исследуют поверхность дна, в «бой» пойдут гражданские водолазы, не исключено, что танк могло глубоко затянуть в песок. А это значит, что ставить точку в этой истории пока рано.