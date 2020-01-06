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Шок! Мать заморозила младенца на балконе. Случайно

07.01.2020 12:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В России молодая мать случайно заморозила своего сына на балконе. Мальчик скончался от переохлаждения.

Трагедия произошла 5 января в городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края.
Известно, что женщина выставила на балкон коляску с семимесячным малышом для того, ребёнок подышал свежим воздухом.

Лишь спустя пять часов молодая мать опомнилась и решила проверить ребёнка.



К сожалению, к этому моменту малыш уже был мёртв. Он скончался из-за общего переохлаждения тела. 

Стоит отметить, что в тот день в Хабаровском крае температура воздуха опустилась до -15.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю, по факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело.

Следователи изучают причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Стоит отметить, что такие несчастные случаи происходят в зимний период довольно часто.
К примеру, 2 января в Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь, пишет belnovosti.by

Ещё один несчастный случай произошёл в декабре в Воркуте: мужчина пытался выбраться на улицу через форточку, застрял в оконном проёме и насмерть замёрз.

Фото: Pixaba
 
 
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В России молодая мать случайно заморозила своего сына на балконе. Мальчик скончался от переохлаждения.
 
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