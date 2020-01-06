Шок! Мать заморозила младенца на балконе. Случайно

Трагедия произошла 5 января в городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края.

Известно, что женщина выставила на балкон коляску с семимесячным малышом для того, ребёнок подышал свежим воздухом.





Лишь спустя пять часов молодая мать опомнилась и решила проверить ребёнка.













К сожалению, к этому моменту малыш уже был мёртв. Он скончался из-за общего переохлаждения тела.





Стоит отметить, что в тот день в Хабаровском крае температура воздуха опустилась до -15.





сообщает Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю, по факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело. КакСледственный комитет РФ по Хабаровскому краю, по факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело.





Следователи изучают причины и условия, способствовавшие совершению преступления.





Стоит отметить, что такие несчастные случаи происходят в зимний период довольно часто.

belnovosti.by . К примеру, 2 января в Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь, пишет





Ещё один несчастный случай произошёл в декабре в Воркуте: мужчина пытался выбраться на улицу через форточку, застрял в оконном проёме и насмерть замёрз.





Фото: Pixaba



