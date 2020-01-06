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Белорусский экипаж выиграл этап «Дакара» и впервые вышел в лидеры ралли

07.01.2020 13:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусский экипаж выиграл этап «Дакара» и впервые вышел в лидеры ралли
Фото из открытых источников

В Джедде (Саудовская Аравия) 5 января стартовал ралли-рейд «Дакар-2020». Протяженность маршрута составляет около 8 тыс. км. В гонке принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 соревнуются в классе грузовиков.

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Уже состоялось два этапа ралли. Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» во главе с Сергеем Вязовичем занял первое место на втором этапе гонки. На первом этапе белорусы стали вторыми.

По итогам двух этапов экипаж Сергея Вязовича вышли в лидеры общего зачета. Ближайшие преследователи отстают более чем на 4 минуты. «МАЗ» Александра Василевского в общем зачете сейчас занимает 12-е место, вслед за ним расположился «МАЗ» Алексея Вишневского.

Ралли-рейд «Дакар-2020» завершится 17 января в Киддии.

 
 
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Белорусский экипаж впервые в истории всемирного ралли-рейда лидирует в общем зачете грузовиков.
 
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