В Беларуси уже второй раз пытается запуститься конкурент Uber — такси Bolt

Источник материала: KYKY

Эстонский сервис Bolt по бронированию автомобилей, мотоциклов и скутеров, похоже, все-таки идет в Беларусь. В сети обратили внимание на его свежее объявление о приеме на работу — там ищут человека на «ключевую» должность в компании. Вопрос актуален для Минска.

Судя по вакансии, компании нужен операционный менеджер — он будет управлять поставками в Минске, тесно сотрудничая с партнерами и водителями; поддерживать бизнес-операции Bolt, искать «новые возможности роста», а затем выполнять их, и так далее. Команде стартапа нужен человек, который разбирается в экономике, «блестяще» ведет переговоры и, например, однажды уже запускал продукт на рынок. Взамен ему обещают платить от двух тысяч рублей на руки.

К слову, похожее объявление от Bolt видели еще в августе 2019-го — на другой площадке; только сейчас откликнуться на него уже нельзя. Тем же летом пользователи сети заметили рекламу сервиса в соцсетях: она предлагала стать водителем Bolt.

Кроме того, в октябре 2019-го директор «Такси пятница» Олег Олихвер подтвердил Office Life, что в ближайшее время на беларуский рынок зайдет новый агрегатор такси — тот самый Bolt: «Это эстонская компания, такой же агрегатор, как «Яндекс.Такси». Со слов Олихвера, если сервис заработает, то окажется в более выгодных условиях, чем беларуские перевозчики: агрегаторы такси не признаются официальной диспетчерской службой, и закон, который регулирует «правила игры» на рынке, на них не распространяется.

Компания Bolt была основана в 2013 году под именем Taxify, но сменила название в 2019 году. Сейчас сервис работает в более чем 30 странах по всему миру, обслуживая свыше 30 миллионов пользователей. В марте 2015 года на тот момент еще Taxify пришел в Беларусь, начав с Гомеля. После запуска с ним сотрудничали около сотни таксистов, а за первые два месяца работы в приложении зарегистрировались четыре тысячи пассажиров. Однако в 2017 году сервис покинул Беларусь. Об этом сказал соучередитель службы Маркус Виллиг, но предположил, что работа восстановится в будущем.

Unfortunately not any more. Maybe again in the future