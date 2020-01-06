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В Беларуси уже второй раз пытается запуститься конкурент Uber — такси Bolt
Источник материала: KYKY>
Эстонский сервис Bolt по бронированию автомобилей, мотоциклов и скутеров, похоже, все-таки идет в Беларусь. В сети
Судя по вакансии, компании нужен операционный менеджер — он будет управлять поставками в Минске, тесно сотрудничая с партнерами и водителями; поддерживать бизнес-операции Bolt, искать «новые возможности роста», а затем выполнять их, и так далее. Команде стартапа нужен человек, который разбирается в экономике, «блестяще» ведет переговоры и, например, однажды уже запускал продукт на рынок. Взамен ему обещают платить от двух тысяч рублей на руки.
К слову, похожее объявление от Bolt
Кроме того, в октябре 2019-го директор «Такси пятница» Олег Олихвер
Компания Bolt была основана в 2013 году под именем Taxify, но сменила название в 2019 году. Сейчас сервис работает в более чем 30 странах по всему миру, обслуживая свыше 30 миллионов пользователей. В марте 2015 года на тот момент еще Taxify пришел в Беларусь, начав с Гомеля. После запуска с ним сотрудничали около сотни таксистов, а за первые два месяца работы в приложении зарегистрировались четыре тысячи пассажиров. Однако в 2017 году сервис покинул Беларусь. Об этом сказал соучередитель службы Маркус Виллиг, но предположил, что работа восстановится в будущем.
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