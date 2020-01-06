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Власти ввели новшества по ввозу товаров: сократили пошлину, а некоторым еще урезали лимиты на посылки

07.01.2020 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 января ввели изменения по ввозу из-за границы товаров для личного пользования. С нового года в 2 раза снизили таможенную пошлину за перевес посылок из-за рубежа, а также ввели изменения по ввозу неделимых товаров. Еще одно изменение с 1 января — для некоторых белорусов сократили лимиты на посылки из-за границы. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения ввели для белорусов с нового года по ввозу из-за границы товаров.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Для кого урезали лимиты на посылки из-за границы

Для некоторых белорусов с 1 января сократили месячные нормы лимитов на посылки из-за границы — с 500 евро и 31 килограмма до 200 евро и 31 килограмма. Эти лимиты действуют для тех, кто страдает определенными заболеваниями. При этом нормы распространяются и на одно почтовое отправление.

Напомним, в Беларуси с 1 января 2019 года повысили месячные нормы лимитов на посылки из-за границы — с 22 евро до 200 евро. Однако для белорусов, страдающих определенными заболеваниями, норму беспошлинного ввоза товаров по почте решили повысить до 500 евро и 31 килограмма в месяц. Однако оставался нерешенным вопрос с перечнем заболеваний, на которые распространяются льготы. Этот момент должны были прописать в подготовленном специалистами ГТК и Минздрава проекте постановления Совмина.

Это сделали в июне прошлого года. В постановлении Совмина прописали перечень тех заболеваний, по которым возможно заказывать посылки из-за границы до 500 евро в месяц. Среди них — буллезный эпидермолиз; сахарный диабет; фенилкетонурия; нарушения обмена тирозина (тирозинемия); болезнь «кленового сиропа» (лейциноз); другие виды нарушения обмена веществ аминокислот с разветвленной цепью; (метилмалоновая ацидемия и пропионовая ацидемия); нарушения обмена серосодержащих аминокислот (гомоцистинурия); нарушения обмена лизина и гидроксилизина (глутаровая ацидемия тип 1); нарушения обмена жирных кислот.

Белорусов, которые страдают этими заболеваниями, июньским постановлением Совмина освободили от уплаты таможенных платежей за медоборудование и продукты питания. Главное — не превысить лимиты в 500 евро и 31 кг в месяц. С 1 января 2020 года лимиты сократили до 200 евро (весомые лимиты остались прежними — 31 кг в месяц).

Ранее в ГТК сообщали, что в Беларуси на учете в медучреждениях состоит более 300 тысяч человек, которые страдают сахарным диабетом.

Сократили таможенную пошлину за перевес

С 2020 года в Беларуси, как и в остальных странах ЕАЭС, сократили таможенную пошлину за перевес посылок из-за границы. Пошлина снизилась в 2 раза — до 15% с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 2 евро за 1 килограмм веса).

Пошлину за перевес товаров при провозе через границу с 1 января не сократили. Она по-прежнему составляет 30% с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 4 евро за 1 килограмм веса). Дополнительно также взимается таможенный сбор в 10 рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Какие сейчас лимиты на посылки из-за границы в Беларуси, а какие — в ЕАЭС

Сейчас месячная норма посылок из-за границы составляет в Беларуси 200 евро. При этом стоимость одного почтового отправления не может превышать 22 евро.

Для сравнения: в странах ЕАЭС с 1 января лимиты на посылки из-за границы сократили до 200 евро и 31 килограмма в месяц. Эти нормы распространяются на одно почтовое отправление. Ранее нормы составляли 500 евро и 31 килограмм в месяц. Напомним, каждая из стран ЕАЭС на национальном уровне может устанавливать свои лимиты, что и сделала ранее Беларусь.

Что изменилось в провозе через границы «тяжелых» товаров

С 1 января 2020 года белорусы ввозят по новым правилам из-за границы неделимые товары, вес которых превышает 35 килограммов. В 2019 году за такие товары нужно было платить таможенную пошлину со всей стоимости товара, а с нового года — только с превышения лимитов по весу или стоимости. То есть белорусам стало выгоднее ввозить «тяжелые» товары.

Неделимым считается товар, вес которого больше 35 килограммов. Это один предмет в собранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном, разделение которого приведет к изменению его назначения. При взвешивании учитывается вес упаковки, в которой продавалась вещь, без которой она не может обходиться до того, как ею начнут пользоваться.

 
 
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