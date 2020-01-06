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Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря

07.01.2020 14:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко Рождество встретил в храме в честь иконы Божией Матери «Державная»на территории Свято-Елисаветинской женской обители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря

Здесь главу государства приветствовали воспитанники воскресной школы. Дети поздравили Президента с праздником и подарили цветы. Александр Лукашенко поблагодарил юных белорусов за теплую встречу и вручил им рождественские подарки – книги о православных праздниках и сладости.

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря

После этого Александр Лукашенко, по традиции, зажег рождественскую свечу.

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря

Президент поздравил верующих с большим и светлым праздником, отметив, что особенно символично встречать Рождество в этом храме, который служит воплощением доброты и помощи ближнему.

В своей речи глава государства затронул и вполне мирские проблемы. В частности, Александр Лукашенко обратил внимание на состояние экономики. 

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря

Люди в материале: Александр Лукашенк
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко Рождество встретил в храме в честь иконы Божией Матери «Державная» на территории Свято-Елисаветинской женской обители,...
 
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