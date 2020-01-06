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Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко Рождество встретил в храме в честь иконы Божией Матери «Державная»на территории Свято-Елисаветинской женской обители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь главу государства приветствовали воспитанники воскресной школы. Дети поздравили Президента с праздником и подарили цветы. Александр Лукашенко поблагодарил юных белорусов за теплую встречу и вручил им рождественские подарки – книги о православных праздниках и сладости.
После этого Александр Лукашенко, по традиции, зажег рождественскую свечу.
Президент поздравил верующих с большим и светлым праздником, отметив, что особенно символично встречать Рождество в этом храме, который служит воплощением доброты и помощи ближнему.
В своей речи глава государства затронул и вполне мирские проблемы. В частности, Александр Лукашенко обратил внимание на состояние экономики.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко Рождество встретил в храме в честь иконы Божией Матери «Державная» на территории Свято-Елисаветинской женской обители,...
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