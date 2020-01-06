В г. Каменец на ул. Матросова произошел пожар. В огне погиб хозяин дома

Источник материала: Виртуальный Брест

C 06-00 06.01.2020 по 06-00 07.01.2020 на территории Брестской области произошло 5 пожаров (в Брестском - 2, Дрогичинском, Каменецком и Столинском районах). На пожарах погиб 1 человек, повреждено 4 строения.





фото - иллюстрация

06.01.2020 г., 06-37. В г. Каменец на ул. Матросова произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежавшем гр-ну 1966 г.р. Огнем повреждены кровля, перекрытие, стены и имущество в доме. В огне погиб хозяин дома. Причина пожара устанавливается.

06.01.2020 г., 11-25. В г. Давид-Городок Столинского района на ул. Островной произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежащем гр-ну 1970 г.р. Огнем повреждены кровля, перекрытие. Причина пожара устанавливается.

06.01.2020 г., 18-06. В д. Семисосны Брестского района в с/т «Семисосны-2» произошел пожар в помещении бани, пристроенной к садовому индивидуальному дому, принадлежащем гр-ну 1960 г.р. Огнем повреждена отделка парильного помещения. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС . Причина пожара устанавливается.

06.01.2020 г., 23-02. В д. Велюнь Брестского района на ул. Велюньской произошел пожар в хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1954 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стена и имущество. Причина пожара устанавливается.

06.01.2020 г., 23-45. В д. Вулька-Симоновичская Дрогичинского района на ул. Советской произошел пожар в нежилом деревянном доме, принадлежащем гр-ну 1980 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие. Причина пожара устанавливается.