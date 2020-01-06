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Президент Беларуси: Будет очень непростой год, и нам надо многое сделать для того, чтобы достойно пройти его

07.01.2020 14:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Рождество встретил в храме в честь иконы Божией Матери «Державная»на территории Свято-Елисаветинской женской обители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: Будет очень непростой год, и нам надо многое сделать для того, чтобы достойно пройти его

Президент поздравил верующих с большим и светлым праздником, отметив, что особенно символично встречать Рождество в этом храме, который служит воплощением доброты и помощи ближнему.

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря

В своей речи глава государства затронул и вполне мирские проблемы. В частности, Александр Лукашенко обратил внимание на состояние экономики. От этого напрямую зависит, как сложится наша жизнь в 2020-м. Об этом Президент говорил и в своем новогоднем обращении. Сегодня, 7 января, он еще раз вернулся к этой теме, конкретизируя некоторые моменты.

Президент Беларуси: Будет очень непростой год, и нам надо многое сделать для того, чтобы достойно пройти его

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как я всегда говорю, что вызывает у нас настороженность – это экономика. Потому что это жизнь наших людей.

В новогоднем обращении вам я уже сказал, что сельчане с честью преодолели этот сложный год, потому что до 2019 года мы пережили как минимум два тяжелых для сельского хозяйства года. Это годы были засушливые, которые радости крестьянам не принесли.

Я много раз говорил вам о том, что мы практически израсходовали все резервы по продуктам питания и другим направлениям. Слава богу, что они были. И в прошлом году (он был не самым лучшим, но и не худшим) мы восстановили наши резервы, обеспечили питанием наших людей. И прошли его неплохо, но и не так, как хотелось бы нам. Был средний год. Я его оцениваю как год непростой.

Президент Беларуси: Будет очень непростой год, и нам надо многое сделать для того, чтобы достойно пройти его

Конечно, горожане могли бы сработать лучше, имею в виду промышленность. Но вы видите, что происходит в мире, что творится на международных рынках. Это тяжелый период. Все предрекают как минимум рецессию в мировой экономике, застой. Но роста никто не прогнозирует.

Поэтому я еще раз обращаюсь к своему новогоднему выступлению, конкретизирую его здесь, в храме. Говорил я о том, что он будет непростым. Год будет для кого-то тяжелым, для кого-то не очень. Но будет очень непростой год, и нам надо многое сделать для того, чтобы так же достойно пройти его, сохранив нашу страну, сохранив свою независимость.

Президент Беларуси: Будет очень непростой год, и нам надо многое сделать для того, чтобы достойно пройти его

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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