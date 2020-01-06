Представлен первый в мире ноутбук с гибким экраном. Цена - от 2499 долларов

Источник материала: Tut.by

Lenovo на выставке CEC 2020 представила компьютер под названием ThinkPad X1 Fold. В компании утверждают — это первый в мире ноутбук, оснащающийся сгибающимся экраном. Об этом пишет The Verge.



Фото: The Verge

Общая диагональ дисплея устройства составляет 13,3 дюйма, разрешение — 2018 на 1536 точек. Это OLED-панель производства LG с соотношением сторон 4:3. В Lenovo заявляют, что X1 Fold может использоваться как минимум в двух сценариях. В раскрытом состоянии — в качестве планшета, в согнутом — как лэптоп с двумя независимыми экранами. Тогда на одну половину дисплея выводится экранная клавиатура.









Впрочем, в комплекте с устройством поставляется и механическая Bluetooth-клавиатура Mini Fold. Она помещается между половинками дисплея устройства, когда оно находится в сложенном виде. Подробностей о «железе» пока не раскрывают, но известно, что в качестве операционной системы выступает Windows 10 Pro (с последующим обновлением до Windows 10X).

Ориентировочная цена ThinkPad X1 Fold в США — от 2499 долларов, старт продаж намечен на середину года.

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