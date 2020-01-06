ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представлен первый в мире ноутбук с гибким экраном. Цена - от 2499 долларов

07.01.2020 14:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Lenovo на выставке CEC 2020 представила компьютер под названием ThinkPad X1 Fold. В компании утверждают — это первый в мире ноутбук, оснащающийся сгибающимся экраном. Об этом пишет The Verge.


Фото: The Verge

Общая диагональ дисплея устройства составляет 13,3 дюйма, разрешение — 2018 на 1536 точек. Это OLED-панель производства LG с соотношением сторон 4:3. В Lenovo заявляют, что X1 Fold может использоваться как минимум в двух сценариях. В раскрытом состоянии — в качестве планшета, в согнутом — как лэптоп с двумя независимыми экранами. Тогда на одну половину дисплея выводится экранная клавиатура.




Впрочем, в комплекте с устройством поставляется и механическая Bluetooth-клавиатура Mini Fold. Она помещается между половинками дисплея устройства, когда оно находится в сложенном виде. Подробностей о «железе» пока не раскрывают, но известно, что в качестве операционной системы выступает Windows 10 Pro (с последующим обновлением до Windows 10X).

Ориентировочная цена ThinkPad X1 Fold в США — от 2499 долларов, старт продаж намечен на середину года.

Смотрите, сколько у нас стоят другие ноутбуки Lenovo:

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика