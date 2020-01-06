Жильцы пришли принимать квартиру на ул. ГОБК и нашли банку мочи и исписанные стены

Источник материала: Виртуальный Брест

И это ещё ладно, устранимо. А как быть со всем остальным? Например, течёт вода из розетки и выключателя на 1-ом этаже уже сейчас, много повреждённых элементов - окон, дверей, порожков. Строил дом "Брестжилстрой", он на 132 квартиры.

фото - дом в процессе строительства upr-bzs.by

Приводим письмо полностью:

Добрый день, хотели бы от имени дольщиков дома по адресу г. Брест, ул. ГОБК, 15, разместить статью о сдаче дома возле путепровода Западного обхода, который быстро строился к приезду президента.

Сдача дома по договору была назначена на 30.12.19. Но за весь период стройки не было назначено не одного разрешенного посещения стройки, не было собрания дольщиков, было только СМС с информацией о предварительной приёмке, которая должна была состоятся 28.12.19, но её перенесли на 05.01.20.

5-го января мы посетили наши квартиры, на входе в подъезд нас встретила женщина с листочками, типа расписок, что по приемке претензий не имеем, и сказала, что ей можем отдать их с описанием недостатков, больше ни одного представителя БЖС не было, и в конце приёмки 13.00 женщины не было тоже.

Позвонили в ЖЭС, где нам сообщили, что наш дом уже сдан ЖЭСу без нас.