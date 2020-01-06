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Жильцы пришли принимать квартиру на ул. ГОБК и нашли банку мочи и исписанные стены
07.01.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
И это ещё ладно, устранимо. А как быть со всем остальным? Например, течёт вода из розетки и выключателя на 1-ом этаже уже сейчас, много повреждённых элементов - окон, дверей, порожков. Строил дом "Брестжилстрой", он на 132 квартиры.
фото - дом в процессе строительства upr-bzs.by
Приводим письмо полностью:
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И это ещё ладно, устранимо. А как быть со всем остальным? Например, течёт вода из розетки и выключателя на 1-ом этаже уже сейчас, много повреждённых элементов - окон,...
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