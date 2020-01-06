В Гомеле пьяный водитель насмерть сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

В Гомеле пьяный водитель сбил пешехода. От полученных травм женщина погибла, сообщили в ГАИ.





Трагедия произошла около восьми часов утра 7 января.

27-летний водитель Opel ехал по улице Ильича, на пересечении с улицей Ленинградская он сбил 55-летнюю женщину. По предварительной информации, женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм пешеход умерла на месте.

Медицинское освидетельствование показало у водителя наличие 1,6 промилле алкоголя в крови.





4 января, примерно в 22.45, недалеко от остановки «Улица Барыкина» неустановленный водитель автомобиля темного цвета сбил переходившего дорогу 49-летнего мужчину и скрылся с места ДТП . Пешеход от полученных травм умер на месте. Утром сотрудники ГАИ нашли автомобиль , на котором был совершен наезд. А позже и водителя — 39-летнего жителя областного центра. Он бросил свой Mitsubishi в частном секторе и направился к знакомому в Добрушский район. На момент задержания мужчина был пьян.