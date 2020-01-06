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В Гомеле пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
В Гомеле пьяный водитель сбил пешехода. От полученных травм женщина погибла,
Трагедия произошла около восьми часов утра 7 января.
27-летний водитель Opel ехал по улице Ильича, на пересечении с улицей Ленинградская он сбил 55-летнюю женщину. По предварительной информации, женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм пешеход умерла на месте.
Медицинское освидетельствование показало у водителя наличие 1,6 промилле алкоголя в крови.
4 января, примерно в 22.45, недалеко от остановки «Улица Барыкина» неустановленный водитель автомобиля темного цвета сбил переходившего дорогу 49-летнего мужчину и
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По предварительной информации она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм пешеход умерла на месте.
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