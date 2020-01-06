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В Гомеле Opel насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 января около восьми утра в Гомеле произошёл наезд на женщину, которая переходила дорогу на зелёный свет.
Как
Пешеход получила смертельные травмы. В крови водителя находилось 1,6 промилле алкоголя. На месте ДТП работают СОГ, сотрудники ГАИ и медики.
Выясняются все обстоятельства аварии.
На прошлой неделе в Минске машина сбила женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
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Новости Беларуси. 7 января около восьми утра в Гомеле произошёл наезд на женщину, которая переходила дорогу на зелёный свет. Как сообщает УВД Гомельского...
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