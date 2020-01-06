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В Гомеле Opel насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

07.01.2020 13:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 января около восьми утра в Гомеле произошёл наезд на женщину, которая переходила дорогу на зелёный свет. 

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 27-летний водитель Opel двигался по улице Ильича в направлении улицы 9 Мая. На пересечении с улицей Ленинградская иномарка сбила 55-летнюю женщину, переходившую дорогу. 

В Гомеле Opel насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
Фото: УВД Гомельского облисполкома 

Пешеход получила смертельные травмы. В крови водителя находилось 1,6 промилле алкоголя. На месте ДТП работают СОГ, сотрудники ГАИ и медики. 

В Гомеле Opel насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
Фото: УВД Гомельского облисполкома 

Выясняются все обстоятельства аварии. 

На прошлой неделе в Минске машина сбила женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 7 января около восьми утра в Гомеле произошёл наезд на женщину, которая переходила дорогу на зелёный свет.  Как сообщает УВД Гомельского...
 
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