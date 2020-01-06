В Мозыре собака помогла задержать хулиганов

Источник материала: Аргументы и факты

Инцидент произошел в Мозыре в конце декабря. Поздно вечером двое подростков сидели в подъезде жилого дома на ступеньках, громко разговаривали и слушали музыку. На шум из квартиры вышел 44-летний мужчина и попросил молодых людей не шуметь.

Подростки агрессивно отреагировали на просьбу мужчины и нанесли ему около пяти ударов ногами в лицо, а затем скрылись, передает МВД. Пострадавший позвонил в милицию. Прибывшие правоохранители привезли с собой служебную собаку.

Пес взял след и вскоре привел милиционеров к квартире одного из нападавших. Чуть позже по месту жительства обнаружили второго подростка. Сообщается, что подростки оказались 16-летним и 17-летним учащимися местного ПТУ. Один из них состоит на учете в ИДН. Все участники потасовки были трезвы.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за хулиганство. Действиям подростков будет дана правовая оценка.