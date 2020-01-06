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Днём будет выше нуля. Какая погода ждёт белорусов в ближайшие дни?

07.01.2020 16:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ближайшие дни в Беларуси сохранится относительно тёплая погода. 

Как сообщает Белгидромет, 8 января будет облачно с прояснениями, осадки ожидаются только в Гродненской области. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Ночью столбик термометра понизится до -2… -5°C, днём потеплеет +1… +3°C. 

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9 января ночью на большей части территории страны, днём местами возможны кратковременные осадки. Ночью и утром прогнозируется слабый гололёд, на отдельных участках дорог гололедица. В тёмное время суток похолодает до 0… -2°C, днём потеплеет до 0… +6°C. 

10 января ночью на отдельных территориях, днём на большей части республики ожидаются кратковременные осадки. Возможны слабые туман и гололёд, местами гололедица. Ночью ожидается -1… +1°C, в некоторых районах воздух может остыть до -5°C. Днём воздух нагреется до 0… +6°C. 

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Новости Беларуси. В ближайшие дни в Беларуси сохранится относительно тёплая погода.  Как сообщает Белгидромет, 8 января будет облачно с прояснениями, осадки...
 
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