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«Играли до последней секунды». Хоккеист команды ОАЭ о матче за бронзу с Финляндией на XVI Рождественском турнире
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 7 января разрешится интрига Рождественского турнира – кому достанется главный трофей. В финальном противостоянии на лед выйдут команды Президента Беларуси и сборная России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А тем временем стал известен бронзовый призер.
Наталья Федорцова, корреспондент:
К слову, команда ОАЭ впервые уезжает с Рождественского турнира с наградой. Как это было и за счет чего хоккеистам удалось добыть заветную бронзу, рассказали сами игроки.
Максим Захаров, нападающий команды ОАЭ:
Илья Бусилко, нападающий команды ОАЭ:
Напомним, что на малой площадке проходит турнир «Золотая шайба». Бронзовым призером стал жлобинский «Металлург», который обыграл команду «Принеманские ястребы» со счетом 7:2 (подробнее
Решается судьба золотых медалей. За них сражаются две столичные команды – Заводского и Фрунзенского районов.
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«Играли до последней секунды». Хоккеист команды ОАЭ о матче за бронзу с Финляндией на XVI Рождественском турнире
Новости Беларуси. Вечером 7 января разрешится интрига Рождественского турнира – кому достанется главный трофей. В финальном противостоянии на лед выйдут команды...
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