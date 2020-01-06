ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Играли до последней секунды». Хоккеист команды ОАЭ о матче за бронзу с Финляндией на XVI Рождественском турнире

07.01.2020 17:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 7 января разрешится интрига Рождественского турнира – кому достанется главный трофей. В финальном противостоянии на лед выйдут команды Президента Беларуси и сборная России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А тем временем стал известен бронзовый призер.

«Организация – как на чемпионате мира». Какая атмосфера царит на матчах Рождественского турнира, и о чём говорят хоккеисты

За событиями на льду «Чижовка-Арены» следит Наталья Федорцова.

«Играли до последней секунды». Хоккеист команды ОАЭ о матче за бронзу с Финляндией на XVI Рождественском турнире

Наталья Федорцова, корреспондент:
Сегодня на льду «Чижовка-Арены» разыгрываются медали. И у нас уже есть первые результаты: команда Арабских Эмиратов обыграла команду Финляндии – 3:2. Главная интрига противостояния разрешилась лишь на последних минутах.

К слову, команда ОАЭ впервые уезжает с Рождественского турнира с наградой. Как это было и за счет чего хоккеистам удалось добыть заветную бронзу, рассказали сами игроки.

«Играли до последней секунды». Хоккеист команды ОАЭ о матче за бронзу с Финляндией на XVI Рождественском турнире

Максим Захаров, нападающий команды ОАЭ:
В этом году было достаточно сложно. Вчера с Беларусью в полуфинале была сложная игра. Знали, что приехала очень хорошая сборная Финляндии, настраивались и играли до последней секунды, как говорил тренер.

«Играли до последней секунды». Хоккеист команды ОАЭ о матче за бронзу с Финляндией на XVI Рождественском турнире

«Играли до последней секунды». Хоккеист команды ОАЭ о матче за бронзу с Финляндией на XVI Рождественском турнире

Илья Бусилко, нападающий команды ОАЭ:
Очень хотелось победить. Все время они занимали 4 место. Хотелось что-то переломать, взять медаль. Все отдавались, все ложились под шайбу, все бились. Я не скажу, что это любительский турнир – сегодня игра была, как у профессионалов.

Напомним, что на малой площадке проходит турнир «Золотая шайба». Бронзовым призером стал жлобинский «Металлург», который обыграл команду «Принеманские ястребы» со счетом 7:2 (подробнее здесь).

«Очень весёлые, добрые хоккеисты». Участники Рождественского турнира с подарками навестили ребят из 4 домов семейного типа

Решается судьба золотых медалей. За них сражаются две столичные команды – Заводского и Фрунзенского районов.

Люди в материале: Наталья Федорцова, Максим Захаров, Илья Бусилко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 7 января разрешится интрига Рождественского турнира – кому достанется главный трофей. В финальном противостоянии на лед выйдут команды...
 
Новости дня
Новости разные
 
Инна Медведева: «Управление статистики Великобритании запросило у нас интерфейс интернет-переписи, как передовой опыт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика