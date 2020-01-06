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Инна Медведева: «Управление статистики Великобритании запросило у нас интерфейс интернет-переписи, как передовой опыт»
Источник материала: СТВ
Белстат к февралю обнародует итоги переписи населения-2019, рассказали в фильме
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:
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Инна Медведева: «Управление статистики Великобритании запросило у нас интерфейс интернет-переписи, как передовой опыт»
Белстат к февралю обнародует итоги переписи населения-2019, рассказали в фильме «Наш 2019-ый».
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