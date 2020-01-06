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В Мозыре служебная собака помогла задержать подростков, которые подозреваются в хулиганстве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Мозыре двое молодых людей подозреваются в хулиганстве.
Как
Мужчина попросил несовершеннолетних вести себя тише или пойти на улицу. Возник конфликт, в результате которого молодые люди нанесли мозырянину не менее пяти ударов ногами в лицо, после чего ушли.
Потерпевший сообщил о случившемся в милицию. Правоохранители прибыли со служебной собакой, которая помогла найти юношей. Первый был обнаружен примерно в 800 метрах от места происшествия. Он находился у себя в квартире. Вскоре по месту жительства был найден второй нападавший.
Личности подростков установлены, ими оказались 16-летний и 17-летний учащиеся местного ПТУ. Один из парней состоит на учёте в ИДН. Все участники конфликта были трезвыми.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Осенью 2019 года был избит водитель автомобиля.
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Новости Беларуси. В Мозыре двое молодых людей подозреваются в хулиганстве. Как сообщает МВД Беларуси, в конце декабря 44-летний местный житель находился у себя...
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