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В Мозыре служебная собака помогла задержать подростков, которые подозреваются в хулиганстве

07.01.2020 17:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Мозыре двое молодых людей подозреваются в хулиганстве. 

Как сообщает МВД Беларуси, в конце декабря 44-летний местный житель находился у себя дома. Услышав шум в подъезде, гражданин вышел на лестничную площадку. Там сидели двое подростков, которые слушали музыку и громко разговаривали. 

Мужчина попросил несовершеннолетних вести себя тише или пойти на улицу. Возник конфликт, в результате которого молодые люди нанесли мозырянину не менее пяти ударов ногами в лицо, после чего ушли. 

Потерпевший сообщил о случившемся в милицию. Правоохранители прибыли со служебной собакой, которая помогла найти юношей. Первый был обнаружен примерно в 800 метрах от места происшествия. Он находился у себя в квартире. Вскоре по месту жительства был найден второй нападавший. 

Личности подростков установлены, ими оказались 16-летний и 17-летний учащиеся местного ПТУ. Один из парней состоит на учёте в ИДН. Все участники конфликта были трезвыми. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 

Осенью 2019 года был избит водитель автомобиля. 

Находившийся за рулём мужчина сделал замечание пешеходу – подробности здесь

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Новости Беларуси. В Мозыре двое молодых людей подозреваются в хулиганстве.  Как сообщает МВД Беларуси, в конце декабря 44-летний местный житель находился у себя...
 
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