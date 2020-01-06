Следственный комитет отказался возобновить предварительное расследование по делу об убийстве Дмитрия Завадского

«В производстве Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело No 01028980159 по факту насильственного исчезновения моего мужа Завадского А.Д., производство по которому приостановлено 31.03.2006 года, -- написала Светлана Завадская Носкевичу.





-- Я признана потерпевшей в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства...Полагаю, что информация, содержащаяся в интервью Ю. Гаравского, имеетпрямое отношение к приостановленному уголовному делу по факту похищения моего мужа и должна быть проверена в ходе предварительного расследования путем возобновления производства по указанному делу и допроса бойцов СОБР и других участников событий, которые описывает Гаравский...»









На днях вдова похищенного телеоператора ОРТ получила ответ на свое ходатайство от начальника управления главного следственного управления полковника юстиции А.Василюка. «Установлено, что все необходимые следственные и иные процессуальные действия, касающиеся обстоятельств имеющих значение для дела, выполнены, -- пишет в официальном отказе Василюк. – Лица, осуществившиепохищение вашего мужа, установлены и осуждены за указанное преступление приговором Минского областного суда от 14.03.2002 года. Указанный приговор вступил в законную силу.В связи с этим «мнение» Ю.Гаравского о похищении Завадского Д.А. иными лицами, высказанное им в интервью радиостанции «Немецкая волна», не является основанием для возобновления приостановленного предварительного расследования».





-- Я такого циничного ответа еще от Следственного комитета не получала, -- комментирует новость «Белорусскому партизану» Светлана Завадская. --Такое впечатление, что в Следственном комитете специально делают вид, что не знают номеров уголовных дел Завадского. Дело по Игнатовичу было закрыто, но было открыто новое уголовное дело в отношении неустановленных лиц и оно выделено в отдельное производство. Такое впечатление, что мне прислали ответ по старому делу. А я обращалась как потерпевшая по новому делу No01028980159.









По логике чиновника Следственного комитета я должна довольствоваться тем, что сидят люди, которые похитили Завадского, а дальше мне должно быть ничего неинтересно? А как Дима умер? А где тело? Что это вообще за ответ такой?Валерий Игнатович, который был осужден за похищение Завадского, за все эти 20 лет в тюрьме не дел признательных показаний. Следствие должно установить тех, кто убил Завадского. Но я не знаю, что все эти годы делали следователи, чтобы установить тех, кто лишил жизни Завадского. Так вот конкретный человек, Юрий Гаравский, говорит, что может помочь установитьэтих самых неустановленных лиц.

А Следственный комитет считает его словам неважными! Безусловно, я буду обжаловать это решение. Я хочу знать правду о том, что произошло с Дмитрием Завадским и хочу, чтобы его убийцы не разгуливали на свободе, а отправились в тюрьму.



