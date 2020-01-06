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Мужчина и подросток подозреваются в хищении денег из уличных автоматов в Минске

07.01.2020 16:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске задержаны мужчина и подросток, которые подозреваются в хищении денег из уличных торговых автоматов. 

Как сообщает МВД Беларуси, в конце декабря в милицию обратился сотрудник службы безопасности одного из ТЦ. Заявитель пояснил, что по камерам видеонаблюдения увидел, как два человека пытались вскрыть паркомат. 

Мужчина хотел остановить злоумышленников, но один из них направил на него пистолет. После этого фигуранты скрылись, не взломав паркомат. 

Вскоре подозреваемые были установлены. Ими оказались 39-летний безработный минчанин, который ранее был судим за кражу, и 15-летний девятиклассник, обучающийся в одной из местных школ. 

Мужчина и подросток были задержаны на автовокзале, откуда они собирались уехать в Россию. У задержанных были изъяты пневматический пистолет и инструменты для взлома. 

Согласно оперативной информации, подозреваемые могут быть причастны к хищению денег из более чем десятка кофейных и вендинговых аппаратов в Минске. 

Действиям граждан дана правовая оценка. 

На прошлой неделе в Минске была украдена коляска. 

Её использовали для перевозки стеклотары – подробнее здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске задержаны мужчина и подросток, которые подозреваются в хищении денег из уличных торговых автоматов.  Как сообщает МВД Беларуси, в конце...
 
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