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Появился новый мультфильм-лидер по кассовым сборам в истории
07.01.2020 17:02 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
zastavki.com
Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
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Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
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