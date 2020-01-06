Появился новый мультфильм-лидер по кассовым сборам в истории

Источник материала: Ежедневник



zastavki.com

Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал Вox Office Mojo.



Общие кассовые сборы мультфильма, который вышел в прокат в ноябре 2019 года, составили 1,325 млрд. долларов. Уточняется, что предыдущими рекордсменами по кассовым сборам среди анимационных фильмов были «Суперсемейка-2» (1,243 млрд долларов) и первая часть «Холодного сердца» (1,281 млрд долларов).



Согласно данным Вox Office Mojo, самым кассовым фильмом в истории считаются «Мстители. Финал», собравшие 2,797 млрд долларов в прокате по всему миру. Таким образом, картина братьев Энтони и Джо Руссо обошла «Аватар» Джеймса Кэмерона, который вышел в прокат в 2009 году и собрал во всем мире 2,789 млрд долларов. Третье место в списке самых кассовых фильмов занимает «Титаник» 1997 года, чьи сборы составили 2,187 млрд долларов.



