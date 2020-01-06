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Появился новый мультфильм-лидер по кассовым сборам в истории

07.01.2020 17:02 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Появился новый мультфильм-лидер по кассовым сборам в истории

zastavki.com

Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал Вox Office Mojo.

Общие кассовые сборы мультфильма, который вышел в прокат в ноябре 2019 года, составили 1,325 млрд. долларов.  Уточняется, что предыдущими рекордсменами по кассовым сборам среди анимационных фильмов были «Суперсемейка-2» (1,243 млрд долларов) и первая часть «Холодного сердца» (1,281 млрд долларов).

Согласно данным Вox Office Mojo, самым кассовым фильмом в истории считаются «Мстители. Финал», собравшие 2,797 млрд  долларов в прокате по всему миру. Таким образом, картина братьев Энтони и Джо Руссо обошла «Аватар» Джеймса Кэмерона, который вышел в прокат в 2009 году и собрал во всем мире 2,789 млрд долларов. Третье место в списке самых кассовых фильмов занимает «Титаник» 1997 года, чьи сборы составили 2,187 млрд долларов.

 

 
 
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Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
 
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