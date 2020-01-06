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Рабочему, избившего прораба из-за маленькой зарплаты, дали 5 лет

07.01.2020 17:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рабочий, возмущенный маленькой зарплатой, проведет пять лет в колонии усиленного режима – он сильно избил прораба, требуя ведомость и заплатить больше за отработанное время.

Эта история произошла в апреле 2019 года в бытовке на улице Ленина в Витебске. 33-летний витеблянин работал в одной из строительных организаций областного центра кровельщиком, пишет «Народныя навiны Вiцебска». Однако, по сведениям прокуратуры, зарекомендовал себя как очень неответственный работник: плохо выполнял свои обязанности, отсутствовал на работе в рабочее время, конфликтовал с руководством.


В результате кровельщика уволили, а ближе к концу месяца он получил расчет за отработанное время. Разгневанный маленькой суммой, которую ему начислил, 26 апреля рабочий пошел разбираться к прорабу, перед этим выпив.


Бытовка на улице Ленина, в которой произошла драка. Фото СК

С самого начала разговор не задался, и между прорабом и бывшим подчиненным произошла обоюдная драка. Поначалу кровельщик покинул бытовку, но затем вернулся и сильно избил прораба, при этом он требовал выплаты ему большей заработной платы и предоставления документов, на основании которых ему выплатили первоначальное вознаграждение.

Когда разгневанный кровельщик ушел, прораб написал заявление в милицию. Позже эксперты установят, что начальник получил от тяжелой руки возмущенного пролетария тяжкие телесные повреждения.


В отношении рабочего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 147 УК (умышленное причинение тяжких телесных повреждений) и части 3 статьи 384 УК (принуждение к выполнению обязательств).

Суд признал кровельщика виновным, и он уже отбывает наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима, сообщает заместитель прокурора Витебска Антон Зыков. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, это самое мягкое наказание, которое предусматривают санкции второй части статьи 147 Уголовного кодекса.
 
Теги: Витебск
 
 
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Рабочий, возмущенный маленькой зарплатой, проведет пять лет в колонии усиленного режима – он сильно избил прораба, требуя ведомость и заплатить больше за...
 
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