Впервые в истории: беларуский МАЗ победил на этапе всемирного ралли «Дакар»

Источник материала: KYKY

Капотный МАЗ победил на втором этапе ралли-рейда «Дакар-2020» – это легендарный марафон, который проводят 41 год подряд. Теперь беларуский экипаж впервые в истории всемирного ралли-рейда лидирует в общем зачете грузовиков, пишет TUT.by.

Для справки: ралли-рейд «Дакар-2020» стартовал 5 января в Джедде и завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута составляет около восьми тысяч километров, причем на спецучастки приходятся рекордные пять тысячи километров. В гонке принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 соревнуются в классе грузовиков.

Второй этап привел гонщиков в техногород Неом на северо-западе Саудовской Аравии. Протяженность спецучастка составила 367 км. В отличие от первого заезда, ставшего испытанием для пилотов, на этот раз проверку прошли штурманы. Придерживаться маршрута оказалось непросто, и многие экипажи теряли на этом время.

Беларуский штурман Павел Гаранин также допускал ошибки, но все же вывел капотный МАЗ на первое место. Следом приехали российские экипажи Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова. Беларусы заняли первую строчку и в «абсолюте». Теперь они имеют в запасе свыше четырех минут от ближайшего преследователя.

Итак, экипаж беларуской команды «МАЗ-СПОРТавто» во главе с Сергеем Вязовичем занял первое место на втором этапе гонок. Два других экипажа от Беларуси прошли этап менее успешно. Алексей Вишневский занял 18-е место, Александр Василевский — 20-е. У обоих «камионов» — почти часовое отставание от победителя. В генеральной классификации они находятся на 12-й и 13-й позиции.

Третий спецучасток будет кольцевым и пройдет в окрестностях города Неом. Боевыми будут 427 километров по камням и пескам. Гонщики проедут каньоны и горы, а заодно поднимутся на наивысшую точку текущего «Дакара» — 1400 метров над уровнем моря.