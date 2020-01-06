Лукашенко посетил рождественское богослужение и заявил, что белорусов ждёт непростой год

Источник материала: Новости Волковыска

7 января 2020-го на Рождество, которое отмечают православные верующие, Александр Лукашенко посетил храм на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске.

Как сообщает пресс-служба президента, Александра Лукашенко встретили воспитанники местной воскресной школы. Дети подарили ему букет цветов, а он им – книги о православных праздниках и сладости, а храму – икону "Рождество Христово" белорусского художника. Лукашенко получил в подарок икону святой Евфросинии Полоцкой.





Фото: пресс-служба президента

После этого президент зажег рождественскую свечу и обратился к пришедшим в храм.

Александр Лукашенко назвал рождество светлым и добрым праздником, который вселяет в сердца веру, надежду, любовь и доброту. По его мнению, храм иконы Божией Матери «Державная» является воплощением этих добрых и светлых слов.





Фото: пресс-служба президента

Президент отметил, что 2019 год был непростым для страны, но для каждого человека он сложился по-разному.

«Это был сложный период нашей жизни. И, как я всегда говорю, что самое – то, что вызывает у нас настороженность (даже не опасность), – это экономика», — сказал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Он напомнил, что в новогоднем обращении уже отметил, как сельчане с честью преодолели сложный год. Предыдущие два года также были непростыми. По словам президента, в аграрной отрасли были израсходованы многие резервы.

В 2019-м их удалось восстановить, обеспечить продовольствием беларусов. Александр Лукашенко также сказал, что промышленность могла бы сработать лучше, но ситуация в мировой экономике остается неблагоприятной.

«Вы видите, что происходит в мире, что творится на международной арене. Это тяжелый период. Все предрекают рецессию в мировой экономике, застой. Но роста никто не прогнозирует», – добавил он.

Александр Лукашенко также конкретизировал слова из своего новогоднего обращения о сложном 2020 году.

«Будет очень непростой год. И нам надо много сделать для того, чтобы так же достойно пройти его, сохранив нашу страну, свою независимость». – сказал он.

По мнению президента, самым главным в прошлом году было то, что удалось сохранить мир и покой на беларусской земле. В стране нет межконфессиональных и межнациональных споров.

Александр Лукашенко считает, что Беларусь выстояла во всех предыдущих испытаниях благодаря своему единству, а большую роль в нем играет церковь в самом широком понимании – все конфессии, представленные в стране.

«Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас. Мы – не Россия и другие крупные государства, не Евросоюз. И нам было непросто. Но только благодаря нашему единству мы выстояли. В этом единстве залог всех наших успехов. И в этом единстве очень большую роль сыграла наша Церковь – все конфессии (наша большая Церковь), не только православные, не только католики (я имею в виду христиан) – все конфессии нашей страны», – сказал он.





Фото: пресс-служба президента

В завершение мероприятия Глава государства тепло приветствовал собравшихся у храма людей, пожелав им здоровья.

Свято-Елисаветинский женский монастырь основан в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы в 1999-м году. В настоящее время в монастыре несут послушание более сотни насельниц. Строительство храма в честь иконы Божией Матери «Державная» велось с 2001 по 2007 годы, его вместимость – 1.200 человек. Архитектура выполнена в византийском стиле. Храм украшен мозаиками, фресками и резьбой. Иконы в основном написаны в иконописной мастерской монастыря и имеют частички мощей святых.