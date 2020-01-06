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Афанасьева о первом муже: «Люди не должны, в ситуации, когда они расходятся, друг о друге говорить плохо»

07.01.2020 17:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
С первым мужем Вы как-то связь поддерживаете? Вы же с ним фактически начинали?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Конечно, он же живёт в Минске, и у нас есть сын. У нас абсолютно нормальные отношения. И несмотря ни на что, я считаю, что бы в жизни не происходило, как бы не происходило, люди не должны, в ситуации, когда они расходятся, они не должны друг о друге говорить плохо. Во-вторых, когда есть ребёнок, есть дети общие, наверное, это не совсем правильно –что-либо говорить.

И великая глупость людей, которые посвящают свою жизнь мести.

Афанасьева о первом муже: «Люди не должны, в ситуации, когда они расходятся, друг о друге говорить плохо»

Люди в материале: Инна Афанасьева
 
Теги: Минск
 
 
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Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:С первым мужем Вы как-то связь поддерживаете? Вы же с ним фактически начинали?
 
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