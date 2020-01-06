|
Афанасьева о первом муже: «Люди не должны, в ситуации, когда они расходятся, друг о друге говорить плохо»
Источник материала: СТВ
Певица откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Афанасьева о первом муже: «Люди не должны, в ситуации, когда они расходятся, друг о друге говорить плохо»
Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:С первым мужем Вы как-то связь поддерживаете? Вы же с ним фактически начинали?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)