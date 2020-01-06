Источник материала: Новости Волковыска

Главное таможенное управление Китая аккредитовало 14 беларусских производителей мясной продукции, в том числе и Волковысский мясокомбинат, сообщает посольство Беларуси в Пекине.

Беларусь несколько лет назад стала первой страной СНГ и 13-й в мире, получившей разрешение на поставки мяса на внутренний китайский рынок. Теперь возможности республики по экспорту продукции в КНР только растут.

Теперь говядину в Китай могут отправлять Волковысский, Брестский, Жлобинский, Гомельский, Гродненский, Витебский, Слонимский и Пинский мясокомбинаты, а также «Брестские традиции», «Мирон» и «Вахавяк+». Изначально аккредитацию по говядине имели только два отечественных предприятия.

Курятину в КНР смогут поставлять РУП «Белоруснефть-Особино», бройлерная фабрика «Рассвет» и ферма с аналогичным названием.

«Птицефабрика «Дружба», «Серволюкс-Агро», «Смолевичи бройлер», «Витебская бройлерная птицефабрика» и «Агрокомбинат «Дзержинский», ранее имевшие право на поставки мяса птицы, расширили свою аккредитацию и теперь смогут экспортировать субпродукты, куриные лапки и кончики крыльев.