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Белорусский паспорт стал 68-м в рейтинге привлекательности

07.01.2020 19:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Швейцарская компания Henley & Partners обновила мировой рейтинг привлекательности паспортов, новая версия списка была опубликована на сайте фирмы.




Беларусь заняла в списке 68-е место, ее гражданство позволяет въехать в 75 стран мира без предварительного оформления визы.

На первом месте в рейтинге – Япония, ее граждане могут посещать без виз 191 страну, на втором – Сингапур (190 стран), третье поделили Южная Корея и Германия (189).

Беларусь удерживает 68-е место в рейтинге уже третий год подряд. Лучшим результатом страны была 63-я позиция (с 2007 по 2009 годы).
 
 
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Швейцарская компания Henley & Partners обновила мировой рейтинг привлекательности паспортов, новая версия списка была опубликована на сайте фирмы.
 
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