Задержан автор фейка о том, что Пашинян поздравил Трампа с убийством Сулеймани

В пресс-службе СНБ сообщили, что 3 января на странице пользователя Facebook «Дианы Арутюнян» была опубликована информация о том, что «премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента США с успешными действиями в отношении высокопоставленного военного Ирана».





Эта ложная информация затем была распространена в азербайджанских и иранских СМИ, отметили в ведомстве. В СНБ подчеркнули, что она может нанести вред государству, обществу и личности, пишет Белсат.





Человек, который руководил фейковой страницей «Дианы Арутюнян», задержан и дал объяснения в связи со своими действиями. В отношении него возбуждено уголовное дело.









Иранский генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции, убит в Ираке в результате авиаудара США. В Пентагоне заявили, что авиаудар был нанесен по приказу президента Дональда Трампа.

Авиаудар по Сулеймани был нанесен через несколько дней после попытки протестующих в Багдаде взять штурмом американское посольство. В Вашингтоне заявили, что нападение на дипмиссию был совершено по распоряжению генерала Сулеймани. По информации американских военных, Сулеймани и спецназ «Кудс» несут ответственность за гибель сотен американских военнослужащих, а также военнослужащих международной коалиции, и за ранения тысяч из них.











