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Для поставок белорусской мясной продукции в Китай аккредитованы еще 14 производителей, в том числе Гродненский, Слонимский и Волковысский мясокомбинаты

07.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Для поставок белорусской мясной продукции в Китай аккредитованы еще 14 производителей, в том числе Гродненский, Слонимский и Волковысский мясокомбинаты

Беларусь аккредитовала в Китае 14 новых производителей мясной продукции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт посольства Беларуси в КНР.

Главное таможенное управление КНР совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси при непосредственном участии белорусского посольства в Китае завершило аккредитацию 14 производителей мясной продукции. Они смогут заниматься поставками в КНР.

Среди аккредитованных 11 новых производителей говядины. Это Пинский, Брестский, Жлобинский, Гомельский, Гродненский, Витебский, Слонимский, Волковысский мясокомбинаты, предприятия «Брестские традиции», «Вахавяк Плюс», «Мирон».

Аккредитацию получили и три производителя мяса курицы — «Белоруснефть-Особино» и две площадки птицефабрики «Рассвет».

Кроме того, для пяти производителей курицы расширен ассортимент продукции, возможной к экспорту в КНР, включая куриные лапки, кончики крыльев и субпродукты.

https://www.belta.by/

 
 
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Беларусь аккредитовала в Китае 14 новых производителей мясной продукции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт посольства Беларуси в КНР. Главное таможенное...
 
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