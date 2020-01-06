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Для поставок белорусской мясной продукции в Китай аккредитованы еще 14 производителей, в том числе Гродненский, Слонимский и Волковысский мясокомбинаты
07.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусь аккредитовала в Китае 14 новых производителей мясной продукции, сообщает
Главное таможенное управление КНР совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси при непосредственном участии белорусского посольства в Китае завершило аккредитацию 14 производителей мясной продукции. Они смогут заниматься поставками в КНР.
Среди аккредитованных 11 новых производителей говядины. Это Пинский, Брестский, Жлобинский, Гомельский,
Аккредитацию получили и три производителя мяса курицы — «Белоруснефть-Особино» и две площадки птицефабрики «Рассвет».
Кроме того, для пяти производителей курицы расширен ассортимент продукции, возможной к экспорту
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Для поставок белорусской мясной продукции в Китай аккредитованы еще 14 производителей, в том числе Гродненский, Слонимский и Волковысский мясокомбинаты
Беларусь аккредитовала в Китае 14 новых производителей мясной продукции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт посольства Беларуси в КНР. Главное таможенное...
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