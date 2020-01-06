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Фотофакт: Барак Обама отдыхает на Гавайских пляжах

07.01.2020 18:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пока в Сети обсуждают очередные одиозные выходки президента США Дональда Трампа, устранившего сегодня высокопоставленного иранского генерала, его предшественнику не до большой политики.

Экс-глава Белого дома Барак Обама давно уже отошел от дел и может наконец заниматься тем, чем пожелает. Новый год Барак проводит на Гавайях, где отдыхает на местных пляжах и поддерживает физическую форму, которая, к слову, у 58-летнего Обамы с годами стала только круче, пишет super.ru


Фото: ImageDirect
 
 
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Пока в Сети обсуждают очередные одиозные выходки президента США Дональда Трампа, устранившего сегодня высокопоставленного иранского генерала, его...
 
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