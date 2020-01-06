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Партизаны? В России 6 млн единиц оружия законно владеют почти 4 млн человек

07.01.2020 18:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Росгвардии сообщили, что в России около 3,9 миллиона граждан официально владеют разрешенным оружием, а всего на них приходится порядка 6,6 миллиона единиц легального оружия.

«В прошлом году подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выдали россиянам около 1 млн разрешений на хранение и ношение оружия», — передает ТАСС сообщение ведомства.

При этом в ходе 2,8 миллиона проверок, проведенных Нацгвардией в 2019 году, было аннулировано 37,8 тысячи разрешений на оружие.


Представители ведомства уточнили, что для эффективности обеспечения контроля за оборотом оружия планируется создать соответствующую электронную базу, а также ведутся работы над законодательством в этой области, пишет sobesednik.ru
 
 
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В Росгвардии сообщили, что в России около 3,9 миллиона граждан официально владеют разрешенным оружием, а всего на них приходится порядка 6,6 миллиона единиц...
 
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