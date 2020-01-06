Партизаны? В России 6 млн единиц оружия законно владеют почти 4 млн человек

передает ТАСС сообщение ведомства. «В прошлом году подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выдали россиянам около 1 млн разрешений на хранение и ношение оружия», —ТАСС сообщение ведомства.





При этом в ходе 2,8 миллиона проверок, проведенных Нацгвардией в 2019 году, было аннулировано 37,8 тысячи разрешений на оружие.







