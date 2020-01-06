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Назван самый кассовый мультфильм в истории
Источник материала: Партизан
Стал известен самый кассовый мультфильм в истории. Это — "Холодное сердце 2", снятое компанией Disney,
Мультфильм "Холодное сердце 2" вышел в прокат два месяца назад. Его общие кассовые сборы составили 1 млрд 325 млн долларов. Большая часть этой суммы — международный прокат. Интересно, что "Холодное сердце 1" собрало на 44 млн долларов меньше. Еще одним рекордсменом был полнометражный анимационный фильм "Суперсемейка 2" — 1 млрд 243 млн долларов.
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Стал известен самый кассовый мультфильм в истории. Это — "Холодное сердце 2", снятое компанией Disney, сообщает boxofficemojo.com.
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