ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Назван самый кассовый мультфильм в истории

07.01.2020 18:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Стал известен самый кассовый мультфильм в истории. Это — "Холодное сердце 2", снятое компанией Disney, сообщает boxofficemojo.com.

Мультфильм "Холодное сердце 2" вышел в прокат два месяца назад. Его общие кассовые сборы составили 1 млрд 325 млн долларов. Большая часть этой суммы — международный прокат. Интересно, что "Холодное сердце 1" собрало на 44 млн долларов меньше. Еще одним рекордсменом был полнометражный анимационный фильм "Суперсемейка 2" — 1 млрд 243 млн долларов.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стал известен самый кассовый мультфильм в истории. Это — "Холодное сердце 2", снятое компанией Disney, сообщает boxofficemojo.com.
 
Новости дня
Новости разные
 
Раньше экстренных пациентов возили за 50 км, теперь всё на месте. В Осиповичской райбольнице открыли новый корпус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика