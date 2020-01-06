Назван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм "Холодное сердце 2" вышел в прокат два месяца назад. Его общие кассовые сборы составили 1 млрд 325 млн долларов. Большая часть этой суммы — международный прокат. Интересно, что "Холодное сердце 1" собрало на 44 млн долларов меньше. Еще одним рекордсменом был полнометражный анимационный фильм "Суперсемейка 2" — 1 млрд 243 млн долларов.



