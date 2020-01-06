Кого еще ждут суды за декабрьские антиинтеграционные акции? Афиша судов на 8-10 января дополнено

Репрессии против участников и участниц мирных акций за независимость Беларуси, прошедших 7, 8, 20 и 21 декабря, продолжаются.
Уже состоялись десятки судебных процессов, закончившихся крупными штрафами и сутками. По статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) были наказаны арестами на 5-15 суток одиннадцать активистов. Кого еще ждут суды за декабрьские антиинтеграционные акции?
политик Вячеслав Сивчик: 9:00 (каб. 4171), ч.3 ст. 23.34 КоАП;
Суд Ленинского района г. Минска
продолжение суда над Натальей Ладутько: 10:00, ч. 1 ст 23.34 КоАП, судья Юлия Шут;
продолжение суда над Борисом Дубровским: 10:00 (каб. 33), ч.1 ст. 23.34 КоАП, судья Алексей Кисляк;
Продолжение суда над Андреем Кудиком: 10.00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Т. Шотик.
продолжение суда над Борисом Аникеевым: 12:00 (каб. 3134), ч.1 ст. 23.34 КоАП;
продолжение суда над Виктором Ковальковым (отцом Викентием): 14:15, ст. 23.34 КоАП, судья Алексей Кисляк;
продолжение суда над активисткой Анной Шапутько.
Суд Фрунзенского района г. Минска
Анатолий Лебедько: 10:00 (каб. 140), ч.1 ст. 23.34 КоАП;
Андрей Шипулин: 10:00, ч.1 ст. 23.34 КоАП.
блогер Николай Масловский: 10:00 (каб. 138), ч.1 ст. 23.34 КоАП;
Суд Центрального района г. Минска
продолжение суда над Максимом Урбановичем: 9:15, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман. Активист до 11 января отбывает наказание (15 суток ареста) за акцию протеста против интеграции с Россией 7 декабря;
продолжение суда над Максимом Урбановичем: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая;
продолжение суда над Андреем Хренковым: 9:15, ч. 3, ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая;
продолжение суда над Андреем Хренковым: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман;
продолжение суда над Еленой Янушковской: 9:15, ст. 23.34 КоАП, судья Юлия Густыр;
продолжение суда над Еленой Янушковской: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман;
продолжение суда над А.Сюдак: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Юлия Густыр;
Леонид Борщевский: 10.00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая;
Евгений Батура: 10:00 (каб. 405), ч. 3 ст. 23.34 КоАП;
Елена Толстая: 10:30 (каб. 202), ч. 3 ст. 23.34 КоАП;
продолжение суда над языковедом Петром Садовским: 12:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Иван Костян;
продолжение суда над языковедом Петром Садовским: время уточняется, судья Юлия Густыр;
продолжение суда над Николаем Козловым: первая половина дня (время уточняется), судья Иван Костян;
продолжение суда над Юрием Татуром: первая половина дня (время уточняется), судья Иван Костян;
Суд Октябрьского района г. Минска
Виталий Тригубов: 9:15, ч.3 ст. 23.34 КоАП, судья Е. Живица;
Виталий Тригубов: 10:00, ч.3 ст. 23.34 КоАП, судья О. Неборская;
Ян Гриб: 10:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП.
Суд Пинского района и г. Пинска
Татьяна Кебикова: 11:00, ст. 23.34 КоАП.
Суд Первомайского района г. Витебска
активистка Татьяна Северинец: 9:10, ч. 1 ст. 23.34 КоАП.
10 января
Суд Советского района г. Минска
Ольга Быковская: 12:00, ч.1 ст. 23.34 КоАП;
Суд Первомайского района г. Минска
Заместитель председателя КХП-БНФ Юрий Беленький: 9:30 (каб. 25), ч.1 ст. 23.34 КоАП;
председатель "Руху "За свабоду" Юрий Губаревич: 9:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП;
активистка Нина Багинская: 10:15 (каб. 22), ч.3 ст. 23.34 КоАП;
журналистка "Новага часу" Диана Середюк: 10:30, ч.3 ст. 23.34 КоАП;
Суд Партизанского района г. Минска
Светлана Коваленко: 10:00, ст. 23.34 КоАП;
Суд Ленинского района г. Минска
продолжение суда над политиком Владимиром Некляевым: 10:00, ст. 23.34 КоАП, судья Марина Запасник;
Владимир Орлов: 11.30, ст. 23.34 КоАП.
блогер Эдуард Пальчис: 14:15 (каб. 3134), ч. 1 ст. 23.34 КоАП.
Суд Заводского района г. Минска
Артур Смоляков: 11:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП.
Суд Лидского района и г. Лида
Илья Шаблинский: 14:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Вячеслав Мацук.
Информация будет обновляться и дополняться.
Правозащитникам "Весны" известно, что протоколы об административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП составлены также на активистов Вячеслава Косинерова, Александра Круткина, Вячеслава Сивчика, Игоря Борисова, Бориса Аникеева и активисток Наталью Саматыю, Ольгу Ковалькову, Наталью Стрельченко и других. Даты судов пока им не назначены.