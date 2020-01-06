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Экипаж Вязовича удержал лидерство в гонке «Дакар-2020» после третьего этапа

07.01.2020 21:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. МАЗ удержал лидерство в гонке «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маршрут третьего дня соревнований увел участников в сторону границы с Иорданией.

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Экипаж Вязовича удержал лидерство в гонке «Дакар-2020» после третьего этапа

Это самый высотный спецучасток на маршруте ралли – 1400 метров над уровнем моря. При этом самой сложной была последняя треть этапа: пески и камни требовали от экипажей предельной внимательности на низких скоростях.

Несмотря на сложнейшие условия, наши ребята справились. На финише экипаж Вязовича был вторым, Василевского – пятым. Это позволило сразу двум белорусским командам войти в десятку лучших в общем зачете: у экипажа Василевского – 10-ое время. А МАЗ Вязовича и вовсе лидирует, на 2 минуты опережая россиян!

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Напомним, в классе грузовиков соревнуются 47 экипажей. Команды пройдут еще 9 этапов и преодолеют в общей сложности около 8 тысяч километров.

Экипаж Вязовича удержал лидерство в гонке «Дакар-2020» после третьего этапа

Экипаж Вязовича удержал лидерство в гонке «Дакар-2020» после третьего этапа

Экипаж Вязовича удержал лидерство в гонке «Дакар-2020» после третьего этапа

Люди в материале: Сергей Вязович
 
 
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Новости Беларуси. МАЗ удержал лидерство в гонке «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маршрут третьего дня соревнований увел участников в...
 
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